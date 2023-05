Hlavní silniční spojení Jesenicka se zbytkem Česka, silnice I/44, je do poloviny června uzavřena v Adolfovicích. Stavbaři na tříkilometrovém úseku mění její povrch. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle Miroslava Mazala se ŘSD snaží stavby, opravy i údržbu svěřených silnic koordinovat.

„Vzájemná komunikace s ostatními subjekty probíhá, někdy se ovšem procesy projektování, schvalování či výběru zhotovitele protáhnou. Poté může docházet k nepříjemným situacím, za které se omlouváme,“ sdělil.

Hlavní silniční tah do Jeseníku uzavře na dva měsíce oprava

Výluky na kolejích

Do poloviny června nejezdí na Jesenicku kvůli výlukám vlaky na tratích z Hanušovic do Jeseníku, z Lipové-lázní do Javorníku a z Mikulovic do Zlatých Hor.

Správa železnic si dává s ŘSD své plány vzájemně dopředu vědět, aby se obě organizace mohly připravit na případné komplikace.

„Silničáři s námi jednají pravidelně. Dvakrát ročně od nich dostáváme plány staveb a diskutujeme ty akce, které by mohly dopravu na železnici ovlivnit. Nároky na omezení provozu nám musí kolegové předkládat zhruba pět měsíců předem. Díky tomu můžeme koordinovat jednotlivé záměry. Ideální situace nastává ve chvíli, kdy se práce silničářů podaří dostat do našeho Ročního plánu výluk,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Měsíc výluk na Šumpersku a Jesenicku, vlaky nepojedou na několika tratích

Zatímco Správa železnic tvoří vlastní harmonogramy prací, ŘSD nechává tvorbu harmonogramu na dodavatelích.

„To může způsobit, že se nám práce silničářů nehodí do plánu. Dodavatelé jsou pak v intenzivním kontaktu s našimi oblastními ředitelstvími, aby takové práce byly možné, co nejméně ovlivnily provoz vlaků a zároveň byly provedeny bezpečně,“ doplnil Jan Nevola.

Kácení zavřelo i objížďku

Emoce na sociálních sítích vzbudila informace o uzavírce silnice z Jeseníku na Rejvíz kvůli kácení stromů. Právě tudy mohla osobní auta objíždět uzavřený úsek v Adolfovicích.

Jedinou zbývající cestou je nyní trasa přes Mikulovice, která vede obcemi a platí na ní omezení. Lidé kritizovali, že se kácí v období hnízdění ptáků a také fakt, že informace o uzavírce byla zveřejněna pouhý den předem.

Podle Arcibiskupských lesů a statků Olomouc je důvodem uzavírky rizikové kácení smrkových porostů v zatáčce u rozcestníku na Starou cestu.

„Stav stromů v blízkosti silnice již vyžadoval jejich pokácení. Stromy v této lokalitě představovaly bezpečnostní riziko pro automobily i kolemjdoucí. Museli jsme proto přistoupit k rizikovému kácení, které potrvá minimálně do konce měsíce května,“ vysvětlil vedoucí polesí Rejvíz Libor Petřík. Dodal, že těžba odpovídá platné legislativě a byla schválena odborem životního prostředí Městského úřadu Jeseník.

Dálniční most i opravy „trojek“. Šumpersko a Jesenicko čekají velké stavby

Tady úředníci selhali

Místostarosta Jeseníku Václav Urban připustil, že koordinace koordinace výluk na železnici a stavebních akcí ŘSD nebude ideálně fungovat asi nikdy. Město může ovlivnit uzavírky silnic nižších tříd, které povolují úředníci městského úřadu.

„Co se týká silnic druhých a třetích tříd, vyhrotilo se to uzavírkou na Rejvíz. Myslím, že se dala o čtrnáct dní posunout, aby nekolidovala s uzavírkou silnice první třídy v Adolfovicích. Tady úředníci selhali,“ míní místostarosta Urban. S odpovědnými úředníky se uskutečnila schůzka, aby se podobné problémy neopakovaly.

Vliv na souběhy stavebních akcí může mít i turistická sezona.

„Tlačí se na to, aby se všechny akce udělaly v mezi sezonami do zahájení té turistické, případně s mírným přesahem do konce května. Od poloviny června do konce srpna už takové problémy být neměly,“ doplnil místostarosta Urban.