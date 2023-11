Vánoční strom v Jeseníku už stojí na svém místě. Pracovníci místních technických služeb jej na Masarykovo náměstí vsadili v úterý 14. listopadu. Slavnostní rozsvícení je naplánováno na první adventní neděli. Pod stromečkem nově vyroste dřevěný betlém, pořádat se u něj budou trhy a předvánoční koncerty.

„Pro letošní rok byl na náměstí vybrán smrk ztepilý, který pochází z Vančurovy ulice. O pokácení, převoz a instalaci se postaraly Technické služby Jeseník, jejichž pracovníci strom ještě v nejbližší době nazdobí a dodají mu ohrádku,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Letošní vánoční strom věnovala Renata Krobotová. Celá její rodina měla ke stromu citovou vazbu. Ona sama jej dostala v lesní školce, když jí bylo devět let.

„Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsem svoji babičku přemlouvala, jestli si ho můžu zasadit u ní před domem. Byla jsem malá holka, dnes je mi skoro padesát let. Pod tímto stromem jsem za ta léta stihla uspávat své děti v kočárku, má babička pod ním sedávala, když se schovávala před sluníčkem. No, a dnes jsem před ním na zahradě stála naposledy. Byl to hrozně zvláštní pocit, když jsem pozorovala, jak ho odváží. Hřeje mě u srdce, že bude zdobit naše náměstí a těším se na 3. prosinec, až se rozsvítí,“ popsala Renata Krobotová.

Bohatý prosincový program připravují Městská kulturní zařízení (MKZ) Jeseník. Kromě tradičního Mikuláše, vánočních trhů a divadel pro školy se jeseničtí mohou těšit na koncerty Václava Neckáře nebo Pavla Šporcla. Na Masarykově náměstí bude kromě stromečku také pódium, které se nabízí zdarma hudebníkům ve dnech od 4. do 16. prosince. Novinkou bude rostoucí Betlém.

„Přístřešek s vyřezávaným betlémem sochaře a řezbáře Zdeňka Macháčka vznikne pod vánočním stromem. Betlém je plánovaný jako rostoucí, čili každý rok v něm přibude skupinka postav,“ doplnil ředitel MKZ Jeseník Pavel Haluza.

Na Masarykovo náměstí se vrátí také dílo Hvězda významného současného umělce Richarda Loskota. Ten navrhl světelnou instalaci zobrazující složitou ochranovskou hvězdu přímo pro Jeseník v roce 2020.

Ochranovská hvězda původně vznikla v komunitě Moravských bratří v Horní Lužici jako pomůcka pro výuku matematiky. Děti ze školních misionářských internátů, které na ni matematiku a geometrii trénovaly, zůstávaly i o Vánocích mimo domov. A hvězdy pak posílaly domů jako potěšení pro své rodiče a sourozence.

