Část rodičů omezuje kroužky pro své děti. Kvůli rostoucím životním nákladům na ně v rodinných rozpočtech nezbývají peníze. V Jeseníku se volnočasové aktivity dětí rozhodli podpořit. Město na ně věnuje peníze, které vybere na pokutách.

Dětský kroužek. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Vlach

S případy, kdy některé rodiny omezují volnočasové aktivity svých dětí, se setkali například v jesenické základní umělecké škole. „Není to rozšířená věc, jsou to spíše jednotky případů. Jde o širší rodiny, kdy na hudební nástroje chodí hrát více dětí. Důvodem je ekonomická situace,“ řekl ředitel Základní umělecké školy Jeseník Tomáš Uhlíř s tím, že dříve se takové případy nevyskytovaly.

Místní radnice se volnočasové aktivity dětí rozhodla podpořit. Vezme peníze, které na pokutách vybírá například městská policie, a rozdělí je na tento účel. K dispozici bude celkem milion korun.

Po covidu děti zlenivěly

„Chceme podpořit děti, aby víc sportovaly, případně se zapojily do jiných volnočasových aktivit. Část mládeže během covidových restrikcí zlenošila. Musíme děti zvednout od mobilů a počítačů a vrátit je na hřiště nebo do tělocvičen,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Od 1. července se obyvatelé Jeseníku mohou přihlásit na platformě Corrency. Zde až do vyčerpání vyčleněného milionu obdrží 1 500 korun ve formě kreditů, takzvaných correntů. Tento kredit můžou využít na financování až tří čtvrtin nákladů na sportovní a volnočasové aktivity pro děti u místních poskytovatelů, a to až do 31. ledna 2024. Registrace běží na webu jesenik.corrency.cz.

Podpora pro rodiče, děti, spolky i kluby

„Dalším důvodem, proč podporu zavádíme, je skutečnost, že až pětina rodičů teď kvůli složité ekonomické situaci musí omezovat volnočasové aktivity svých dětí. Prostě na ně nemá. To nám nepřišlo fér, a tak i jim chceme pomoci. Podpoříme tak nejen rodiče a děti, ale rovněž místní spolky a kluby, které kroužky a jiné aktivity nabízí,“ doplnila Zdeňka Blišťanová.

Jeseník je společně s Prostějovem prvním městem v Olomouckém kraji, která tuto formu podpory dětí nabízí. Obdobný program funguje ve Slezské Ostravě nebo v pražských Letňanech.