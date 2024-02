Město soutěž zrušilo kvůli výši úroků bankovních úvěrů a cenám stavebních materiálů. Oboje v době, kdy se soutěž konala, prudce rostly. Ceny bytů by se vyšplhaly tak vysoko, že by nebyly pro lidi dostupné, což by popřelo smysl celého záměru.

„Z posledního jednání s bankou vyplynulo, že pokud by město projekt garantovalo, byli bychom se schopni dostat až na polovinu standardních úroků, které banka nabízí soukromé firmě. V kladném smyslu nám do toho vstupují i dotační tituly podporující bytovou výstavbu měst,“ zmínila Zdeňka Blišťanová.

Atraktivní pozemek

Dům měl vzniknout na atraktivní pozemku naproti marketu Albert pár minut chůze od centra města. Záměr byl postaven na tom, že město poskytne právo stavby na tomto pozemku. S partnerem, který měl vyjít z dnes už zrušené soutěže, mělo založit družstvo.

To by na parcele vybudovalo bytový dům, náklady na stavbu by nesl vybraný družstevní developer. Úkolem družstva by bylo během výstavby sehnat družstevníky, kteří budou v domě bydlet. Ti by následně byty několik desítek let spláceli.

Opoziční zastupitelka Dagmar Ponechalová připomenula, že město akci připravovalo po dobu tří let, což odpovídá délce téměř celého volebního období. „Není to dobrý signál pro mladé lidi, respektive ty, které tu chceme udržet,“ poznamenala ke zrušení tendru.

Náklady na bydlení v Šumperku výrazně narostly, ale ne nájmy

Místostarosta Václav Urban nicméně připomenul, že město připravuje startovací byty pro mladší generaci obyvatel. „Končí nám udržitelnost dotačního projektu v jednom městském objektu, takže se bavíme o nějakých osmi, možná deseti startovacích bytech. Předběžně bychom je mohli nabízet od poloviny roku. Už letos budou mít mladé rodiny možnost dostupnější bydlení,“ zmínil.