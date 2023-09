I přesto, že samosprávu výrazně zadluží, se zastupitelé Jeseníku rozhodli investici dále neodkládat. Do IPOSu se totiž musí přestěhovat úředníci z budovy v Tovární ulici, která je v dezolátním stavu.

Budova IPOS je dominantou Jeseníku. Sídlí v ní část úředníků města a pracovníci institucí spadajících pod ministerstvo práce: úřadu práce, inspektorátu práce nebo České správy sociálního zabezpečení.

Bývalo to sídlo Rudných dolů

Zvenčí vypadá IPOS jako moderní kancelářská budova. Je kompletně zateplená, má nová okna a fasádu, na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Po vstupu do interiéru se ale návštěvník přenese v čase do poloviny 70. let minulého století, kdy byl objekt jako sídlo tehdejších Rudných dolů postaven.

V Jeseníku řeší budoucnost Pentagonu

„Od roku 1974 některé technologické celky jako elektroinstalace, slaboproud, vzduchotechnika nebo topení neprošly žádnou rekonstrukcí. Stav objektu není dobrý a některé technologické celky jsou skoro padesát let staré,“ konstatoval vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Z 50 milionů je už 190. Za osm let

Město tak chystá rekonstrukci vnitřních prostor. V roce 2016, kdy byl zpracován první projekt, se náklady pohybovaly kolem 50 milionů korun. Po požadavcích ze strany ministerstva práce vzrostly na osmdesát. Dnes projektanti náklady spočítali na 190 milionů korun.

První město na severu buduje solární elektrárnu. Vznikne v Jeseníku

Na rozdíl od zateplení či fotovoltaiky městu na rekonstrukci interiérů nikdo dotační peníze nedá. „Oslovili jsme několik bankovních institucí ohledně možnosti financování. Město Jeseník by muselo investici krýt úvěrem, a to zhruba stoprocentním,“ doplnil Jiří Uher.

Kvůli vysokým nákladům hodlá město investici rozdělit na etapy. Zastupitelé nyní jednali o první, která by vyšla na 135 milionů korun. Pokryla by devadesát procent ploch a páteřních nevyhovujících technologií. Zároveň by pokryla zhruba devadesát procent potřeb města Jeseník a polovinu potřeb ostatních nájemců.

Čtvrtina ročního rozpočtu města

I tak odpovídá částka 135 milionů korun čtvrtině celého rozpočtu města na letošní rok.