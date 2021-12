Multifunkční sportoviště bude v zimě sloužit jako kluziště, v létě si na něm příchozí zahrají basket, florbal, volejbal či inline hokej. Minimálně v letošní sezoně bude ve zkušebním provozu.

„Na vedení města jsme se domluvili, že alespoň do konce roku bude hřiště v bezplatném užívání, a to pro širokou veřejnost. Věřím, že i toto sportoviště se stane oblíbeným místem návštěvníků tak, jak se tomu stalo u skateparku nebo sportovní haly,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Jako první kvalitu ledu vyzkoušeli žáci Základní školy Jeseník se svým učitelem Markem Fellnerem. Na ploše sehráli krátké ukázkové utkání.

„Není to vyloženě tým hokejistů. Hokejový tým tu ani žádný nebyl, protože pro to nebyly podmínky. Vybral jsem šikovné kluky z naší základní školy, o kterých vím, že trochu umí stát na bruslích a hrát s hokejkou,“ poznamenal Marek Fellner.

Náhrada za lázně

Podle jeho slov takové hřiště v Jeseníku chybělo.

„Naše škola pořádá pro žáky šestých ročníků bruslařský kurs. Letos to budeme mít jednodušší, nebudeme muset jezdit až do lázní. Na naší škole máme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I v rámci sportovní přípravy budeme kluziště určitě využívat,“ doplnil Marek Fellner.

Hřiště o rozměrech 22 krát 45 metrů dokáže technologie chlazení udržet pod ledem až do plus patnácti stupňů.

„V takových teplotách je už energetická náročnost značná. Nepředpokládáme, že ho budeme do plus patnácti provozovat, ale ta technologie to zvládne,“ řekl vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Hřiště se zhotovitelské firmě podařilo vybudovat během pouhých čtyř měsíců. Doplnit musí ještě ochranné sítě a plexiskla, která zhruba před měsícem zničila vichřice.

Vybudování hřiště vyšlo na bezmála 23 milionů korun. Milionem přispěl Olomoucký kraj. Šestnáct milionů měla pokrýt dotace Národní sportovní agentury, ta však dotační titul zrušila a nahradila ho jiným. Jeseník tak o dotaci žádá znovu, kluziště ale postavil bez ohledu na to, zda příspěvek získá či ne.

Se vším všudy

Součástí prací byla nová trafostanice a samotné sportoviště včetně mantinelů, multifunkčního povrchu, pokladny, zázemí, osvětlení, oplocení a moderní technologie chlazení. Stavbaři vybudovali i spojovací chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení. Jako doplňkové zázemí bude prozatímně využívána fotbalová tribuna s bufetem, šatnami a toaletami, kde byly provedeny stavební úpravy pro zázemí rolby.

Impulsem pro výstavbu nového sportoviště byl špatný technický stav kluziště v Priessnitzových léčebných lázních, vysoké náklady na jeho provoz, ale i nefunkční rolba. Město původně uvažovalo o výstavbě zastřešeného zimního stadionu, nakonec se rozhodlo pro levnější variantu kluziště. V dalších etapách by k němu mohlo přibýt vlastní zázemí, zastřešení nebo třeba další hřiště.

Jak bude sportoviště v provozu

Kluziště v Jeseníku bude v provozu denně od 9 hodin dopoledne po cyklech trvajících hodinu a půl. Poslední bruslení bude začínat v osm a potrvá do půl desáté večer.