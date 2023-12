„Krokem, který se stal na minulém zastupitelstvu, došlo k vypovězení koaliční smlouvy. Je velmi důležité, aby město šlapalo dál. Potřebujeme schválit rozpočet, potřebujeme fungující radu. Proto jsme se rozhodli jít tímto způsobem,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Chodník do lázní či rekonstrukce IPOSu. Jeseník investuje čtvrt miliardy

Návrhem na odvolání vyvrcholily měsíce trvající neshody mezi oběma koaličními formacemi. Na listopadovém zasedání navrhlo opoziční hnutí ANO odvolat uvolněného radního Tomáše Vlazla (Jeseník srdcem). Zařazení bodu do programu podpořili i čtyři zastupitelé uskupení Pro Jeseník. Následné hlasování bylo tajné, návrh na odvolání v něm o jediný hlas neprošel. Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem)Zdroj: Archiv politické strany

Rozpory se mezi koaličními stranami projevily už na zářijovém zastupitelstvu, kde se řešilo odvolání Veroniky Peštukové z představenstva technických služeb. Do něj byla nominovaná uskupením Pro Jeseník. Odvolána byla radou města, v níž má většinu v poměru 3:2 Jeseník srdcem. V reakci na tento krok i další dění v Technických službách se místostarosta Václav Urban vzdal gesce nad touto společností.

Jeseník srdcem navrhoval jako východisko z koaliční krize rozšíření rady města o další politické subjekty na celkový počet sedm členů či opětovné ustavení dvou místostarostů.

První objednávky už v létě a 32 druhů. Budoucí cukrářky z Jeseníku mají napilno

„Pro Jeseník tvrdí, že jsme v radě jen dva politické subjekty a vždy je přehlasujeme. Tím, že by přibyly další politické strany, byla by větší participace stran v zastupitelstvu i na radě. Vyhodnotili to ale jako krok, který je neakceptovatelný. Musíme určit, co dál,“ řekla Zdeňka Blišťanová.

Jí vedené uskupení Jeseník srdcem má v zastupitelstvu sedm mandátů. K získání většiny jedenácti hlasů musí tedy najít čtyři další zastupitele.

„Práce se na městě nějak nastavila. Nechci dělat noc dlouhých nožů a někoho dát pryč. Pro Jeseník má mít v následujících dnech jednání. Pořád čekám, že se jejich názor na úplný odchod z vedení města může změnit. Prostor na rozšíření rady nebo na to, aby tam i oni měli své zástupce, pořád bude,“ dodala Zdeňka Blišťanová.

Předvánoční nákupy? Češi jezdí k sousedům: Co láká v Polsku, co v Německu

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Václav Urban vnímá poslední návrh jako vyústění dlouhodobých neshod. „Zatím jsme nebyli s paní starostkou schopni nalézt kompromis na pokračování spolupráce, rozhodli se to vyřešit touto cestou. Pokud má dojít k odvolání, nechť si to paní starostka na zastupitelstvu odůvodní, my k tomu řekneme své a asi se po tomto rozejdeme. Budeme důsledná opozice. Budeme upozorňovat na věci, které se začaly v tomto volebním období dít ve větší míře. Budeme mít volnější ruce na to upozorňovat,“ řekl s tím, že Pro Jeseník bude mít k postupu na nadcházejícím zastupitelstvu schůzku v neděli.

Václav Urban uvedl, že nabídka starostky se skládala ze tří návrhů. „Minimálně dvě věci pro nás byly neakceptovatelné. Neměli jsme ani důvod se nad tím návrhem setkávat,“ dodal.

Hnutí ANO zatím neví, zda bude v personálních záležitostech podávat na nadcházejícím zastupitelstvu nějaké návrhy. Opětovný návrh na odvolání radního Tomáše Vlazla nicméně jeho zástupce Jiří Juráš nevyloučil.

„Mně se to (návrh Jeseník srdcem, pozn. red.) moc nelíbí, spíš to vnímám jako pomstu za minulé zastupitelstvo. Ale poslechneme si obě strany a uvidíme. Po minulém zastupitelstvu bylo zřejmé, že tři roky v takovéto atmosféře dál fungovat nepůjde. Něco se zřejmě bude muset stát,“ řekl.

Hnutí ANO vlastní koalici neskládá. „Všechny varianty se budou dávat na stůl. Zatím to ale na stole není nebo já o tom alespoň nevím,“ dodal.

Ani Pro Jeseník většinu v zastupitelstvu vytvořenou nemá. „Pochopil jsem, že paní starostka většinu i novou koalici zajištěnou má. My ji nemáme a já ji ani neplánuji tvořit,“ poznamenal Václav Urban.