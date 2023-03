V prosinci prémie, v lednu odvolání

„Ještě v prosinci jsem dostala prémie s výčtem, za co všechno děkují, a v lednu jsem byla odvolaná. Nespokojenost s mojí prací jsem z ničeho nevydedukovala. Zaměstnanci pouze dostali informaci, že jsem byla odvolaná, že se mé vize neztotožňovaly s vizemi města,“ řekla.

Městský hotel v Jeseníku chtěli Asiaté. Nabízeli víc, nesplnili ale podmínky

Takové odůvodnění pro ni bylo překvapení. „Radnice do řízení MKZ velmi zasahuje. Jaké budou akce, kdo na nich bude vystupovat, za jakých podmínek. Ke každé akci byly schůzky na městě. I když si myslím, že by do těchto věcí mluvit neměli, byla jsem loajální. Přece jen je to zřizovatel, dává do MKZ peníze, tak má asi možnost do toho ledacos říct. Kdyby řekli, toto udělejte, a já si něco udělala po svém, chápu, že máme rozdílné pohledy. Ale to se vůbec nestalo,“ dodala.

"Nepotkali jsme se ve vizích," tvrdí starostka

Podle starostky Zdeňky Blišťanové bylo odvolání ředitelky vyvolanou nutností. „Proběhlo po dohodě rady města na základě nespokojenosti s tím, kam MKZ kráčelo. Nepotkali jsme se ve vizích, jakou roli by mělo MKZ ve městě plnit,“ řekla.

O problémech ve vedení MKZ hovoří i lidé, kteří se v kultuře na Jesenicku pohybují. „Za působení paní Tomanové došlo v MKZ k zásahům, které byly destruktivní. Měla několik dobrých nápadů, snažila se například o pravidelný program v letním divadle, ale její působení bylo spíše ‚one woman show‘,“ uvedla.

Podle slov Zdeňky Morávkové bývalá ředitelka přerušila spolupráce snad mezi všemi institucemi, místními spolky či jednotlivci, kteří se na kultuře v Jeseníku dříve podíleli.

Jeseník v noci potmě nebude. Úspory přinese výměna lamp

„Usilovala o své autorské akce. Ale někdy bez ohledu na to, že třeba roky někdo něco buduje a má to ohlas a tradici. Kroky, které dělala, byly dost kontroverzní, velmi špatně a nevyrovnaně zacházela s lidmi. Což jsou věci, které třeba nebyly moc vidět navenek, ale pro klima v instituci byly zřejmě až toxické,“ dodala.

Zmizely nejnavštěvovanější akce, zní od opozice

Jako velmi špatnou vnímá situaci okolo kultury v Jeseníku bývalý ředitel MKZ a opoziční zastupitel Jiří Juráš. „Dlouhodobě zmizely ty nejnavštěvovanější akce. Diváci se rozdělili do okolních obcí, které na akcích začaly velmi pracovat a zkvalitnily je. Česká Ves, Mikulovice, Zlaté Hory předhánějí všechno to, co dělá okresní město,“ míní.

MKZ je „na lopatkách“ i personálně. „V současné době není v kulturáku ředitel, účetní, dramaturg, technik. Celé to postavit na nohy bude hrozně složité,“ uvedl.

Alternativa prý neláká

Špatně uchopená byla podle něj kultura už za dřívější ředitelky Petry Fusové. Ta je momentálně na mateřské a Tomanová ji dočasně nahrazovala. Problém Juráš spatřoval v odklonu od masové kultury a snaze profilovat se v menšinových žánrech.

„Na zahájení lázeňské sezony jsme zkoušeli i alternativní hlavní hosty. Jeden rok jsme pozvali Lenku Dusilovou a návštěvníků tam bylo za spoustu roků nejméně. Ne proto, že by Lenka měla špatnou muziku, i počasí bylo nádherné, ale zkrátka to není mainstream, který lidé chtějí. To jsou fakta a je třeba na nich stavět. Alternativu jsme dělali v menším měřítku, protože jsme věděli, že je to okrajový žánr. Měla by být adekvátně pro tu skupinu lidí v Jeseníku,“ dodal.

Naopak Zdeňka Morávková práci Petry Fusové vyzdvihuje. Podle ní pochopila, že role MKZ je do určité míry mainstreamová kultura, která je vždy na malém městě žádaná, ale zároveň se snažila instituci otevřít všemi směry i dalšímu spektru publika.

„Například na seniory se nedívala jen jako na konzervativní publikum, ale vnímala, že i mezi nimii jsou lidé, kteří hledají náročnější pořady v divadle, na přednáškách, čtení nebo v hudbě. Za jejího působení se podařilo otevřít galerii současného umění v budově Katovny, která je velmi úspěšná i směrem k náročnému publiku a zároveň intenzivně spolupracuje se školami a nejmladšími diváky,“ doplnila.

Kino i divadlo potřebují investice

MKZ má ale i dlouhodobý problém se stavem budov, konkrétně divadla a kina. Druhé jmenované před nedávnem porucha zesilovače vyřadila na několik týdnů z provozu.

„Porucha velmi pravděpodobně souvisela s dezolátním stavem elektroinstalace, což se ví minimálně deset let. Jde o havarijní stav, který se musí vyřešit, aby vůbec kino bylo schopno promítat filmy v nějaké kvalitě,“ konstatoval radní Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Sdílený zážitek v sále nahradíte doma těžko, říká vedoucí kina v Jeseníku

„Budeme dělat vše pro to, aby se elektroinstalace udělala nová,“ doplnil vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Radnice ve výběrovém řízení na ředitele MKZ oproti dřívějšku změkčila požadavky na vzdělání s cílem zvýšit počet uchazečů. Minule totiž „vybírala“ pouze z jediného.

Nového ředitele MKZ nechce vedení města vnímat jen jako náhradu záskoku za mateřskou. „MKZ je pro nás nesmírně důležitá organizace. Budeme chtít, aby člověk na místě ředitele byl schopen vytvořit program pro všechny obyvatele města. Pokud se najde někdo velmi šikovný, místo pro takového člověka se v MKZ najde, třeba i v pozici dramaturga,“ nastínila Zdeňka Blišťanová.

MKZ patří k největším organizacím města. Zajišťuje provoz kina Pohoda, Divadla Petra Bezruče, Knihovny Vincenze Priessnitze, Centra společných aktivit a letního divadla. Hledá se ředitel, který postaví kulturu v Jeseníku na nohy.