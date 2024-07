Trojice bílých plastových nohou ční z rybníčku v Denisově ulici. Dílo volně navazuje na celoživotní téma Kurta Gebauera, kterým jsou plavkyně.

„Nohy z vody jsou trochu něco jiného. Je to nad vodou viditelná část stojky a většinou nejradostnější projev dětí a děvčat ve vodě. Z toho blbnutí mají radost i ti, co to vidí. Jak ale přenést tu radost i tam, kde se holky většinou nekoupou, nebo je na to zrovna trochu zima? Socha nahradí kde co – nežijící básníky, svaté, ale i zločince. Tak proč by neměly mít pomník nohy z vody, když jsou symbolem toho nejdůležitějšího, proč jsme tady: radosti ze života?“ uvedl umělec ke svému dílu.

Instalace vyvolala řadu protichůdných reakcí. „Taková prasárna tam nemá co dělat ani na chvíli. Ať se na mě zlobí kdo chce, ale toto je hnus,“ okomentoval dílo na sociální síti Facebook Pavel Jarušek.

„Tak si to strč někam do fontány třeba v Praze, kde je víc takových umění, a ne do našeho přírodnějšího rybníka Kurte!“ přidala se Lada Jarošová.

Naopak Janě Šustkové se instalace líbí. „Na konzervativní Jeseník to bude jistě třaskavé téma, ale super. Místo všudypřítomných šutrů, hezká změna. Přála bych si více takových zjemňujících prvků do Jeseníku,“ napsala.



Kurátorku výstavy Lucii Štůlovou Vobořilovou množství reakcí překvapilo, nicméně v pozitivním smyslu.