„Paní doktorka skončila ze dne na den. Po nějakém dnu se na dveřích objevilo, že to bylo z důvodu nemoci. Není za ni ale plnohodnotný zástup. Podle legislativy měla dát šedesát dní dopředu vědět, aby si lidé mohli vyzvednout karty, hledat si jiného doktora nebo oslovit svou pojišťovnu, aby jim našla jiného lékaře. To se nestalo. Proto bylo velmi nepříjemné, když lidé naráz zjistili, že lékaře nemají,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Na ni se řada pacientů doktorky Grabovské obrátila s žádostí o pomoc.

Velké komplikace

Se zbylými praktiky v Jeseníku se podařilo dohodnout, že bezprizorní pacienty při akutních obtížích ošetří. Někteří lékaři v Jeseníku i širším regionu část lidí z registru skončivší praktičky zaregistrovali do své ordinace, i tak z necelých dvou tisíc pacientů uzavřené ordinace jich bez lékaře zůstává velká většina.

„Jedna paní mi říkala, že potřebuje lékařské potvrzení kvůli řidičskému průkazu. Je to akutní případ? Asi není, ale pro ni ano, protože potřebuje jezdit. Nevím, jestli lékaři budou jako akutní přijímat i tyto případy,“ zmínila starostka jednu z praktických komplikací.

Na převzetí praxe se s lékařkou dlouhodobě domlouvala Jesenická poliklinika. V jejích prostorách byla lékařka v pronájmu. Podle původní dohody měla lékařka svou ordinaci převést, respektive prodat poliklinice a následně zde dočasně několik dnů v týdnu v součinnosti s dalšími lékaři pracovat jako zaměstnanec. Do konce roku mělo vedení polikliniky se svým týmem najít nového praktika.

Intenzivní hledání náhrady

Začátkem srpna však lékařka vedení polikliniky informovala, že ordinaci neprodá. Poliklinika náhradu za ni řeší dál.

„Lékaře hledáme intenzivně, s některými vedeme jednání, jen jejich nástup není možný okamžitě. Protože nyní do konce roku čas nemáme, zveřejnili jsme hned inzerát ve všech fakultních nemocnicích i krajích v České republice. Myslím, že podmínky nabízíme nadstandardní. Uzávěrku jsme dali do konce srpna a uvidíme, kolik se nám přihlásí zájemců,“ řekl jednatel Jesenické polikliniky Milan Plesar s tím, že do konce roku chtějí mít lékaře zajištěného.

Do hledání lékaře se zapojuje i vedení města Jeseník. Starostka absolvovala jednání na krajském úřadě i u ministra zdravotnictví.

„I když to (zajištění lékaře, pozn. red.) není naše povinnost, chceme tomu být jako město co nejvíce nápomocni. Jsou to naši občané, kteří nemají lékaře. Uvolnil se nám jeden byt tři plus jedna. Pokud se najde lékař a bude se chtít přestěhovat do Jeseníku, byl by mu k dispozici. Pokud bude potřeba, budeme se podílet na vybavení ordinace. I školky nebo školy, máme na výborné úrovni,“ zmínila starostka Blišťanová.

Pomoc bezprizorním pacientům po doktorce Grabovské s chronickými onemocněními nově nabídla i Jesenická nemocnice. Je ochotna jim předepisovat léky. „V ideálním případě prosím přineste s sebou lékařskou zprávu od paní doktorky, popřípadě jakoukoliv, kterou doma najdete,“ stojí v oznámení na stránkách nemocnice.

Deník se k celé záležitosti pokoušel získat vyjádření doktorky Grabovské. Její telefon je však dlouhodobě nedostupný.