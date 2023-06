Navrhnout muzejní depozitář, zkoumat kvalitu vody nebo trvanlivost kosmetických výrobků. Úkoly, které obvykle plní specialisté ve svých oborech. Ve třetím červnovém týdnu se jich v Jeseníku ujali mladí badatelé.

T-expedice Jeseník 2023. | Video: Petr Krňávek

Na T-expedici se do Jeseníku sjelo pět desítek mladých lidí, kteří tvořili pět sekcí zaměřených na nejrůznější obory. Tým entomologů zkoumal obživu hmyzu ve vztahu k životnímu prostředí, účastníci fyzikálně-technické sekce stavěli raketu na tuhé palivo palivo. Hydrobiologové se zaměřili na vodní bezobratlé živočichy jako indikátory kvality vody.

„V Černém potoce jsme sbírali a následně určovali vodní bezobratlé živočichy. Vodní živočichové jsou bioindikátory vody. Mají přiřazené indexy od jedné do desíti. Ti s desítkou vyžadují tu nejčistší vodu. Našli jsme živočichy, kteří patří do skupiny deset i do těch nižších. Pak se spočítá, jak čistá voda je. Na stupnici od jedné do pěti nám vyšla dvojka, takže je druhá nejlepší,“ popsala Ludmila Slezáková, garantka sekce a bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka. To T-expedici spolu se Střediskem volného času Duha Jeseník pořádá.

Návrhy: dřevěná lávka pro pěší nebo kavárna

Účastníci sekce Architektura a urbanismus se věnovali dvěma návrhům. Prvním z nich byl muzejní depozitář, který by mohl výhledově vzniknout v zóně Za Podjezdem. Druhým byla úprava okolí Střední průmyslové školy Jeseník, která většině týmů poskytla zázemí.

Městského instagramu v Jeseníku se zmocnili středoškoláci

„Její okolí se snažíme oživit. V prostoru, kde teď probíhají naše tělocviky a jinak je nevyužitý, jsme navrhli malou kavárnu. Ostatní jsou odtud docela daleko. Přes řeku jsme navrhli dřevěnou lávku pro pěší. Z kavárny by mohly vést schody k řece, na které by si bylo možné si sednout nebo lehnout. V řece by byly nášlapy, velké placaté kameny, přes které by bylo možné přejít na druhou stranu,“ nastínila badatelka Eliška Šulcová.

Chemici řeší stabilitu krémů

Velmi zajímavý úkol si vybral tým chemiků. V moderní laboratoři jesenické firmy Naturfyt Bio zkoumal stabilitu kosmetických vzorků.

„Loni jsme se snažili pomocí stresových zkoušek testovat různé emulze a krémy. Na základě testů jsme zjistili, že se nám některé ty produkty rozpadají na jednotlivé složky. Ale v reálu se měsíčkový krém nerozpadal. Letos jsme se rozhodli řešit právě tuto problematiku. Chceme dojít k tomu, proč se nám krém rozpadá v centrifuze, která simuluje stárnutí krému, ale ne v reálu,“ řekla členka týmu Šárka Holerová.

Zdroj: Petr Krňávek

Na T-expedici se mladí lidé do Jeseníku sjeli už popáté. Během týdne provádí terénní výzkum a dokončují projekty, na které se připravovali několik předchozích měsíců. Každou T-expedici završuje konference.

Unikátní projekt

Podobné badatelské projekty v Česku pořádají univerzity nebo vědecké instituce. Že by je organizovalo vlastivědné muzeum okresního typu, je zcela výjimečné. Už se ostatně stává inspirací pro další.

„V jednotlivých badatelských týmech se spojí nadaní žáci, pedagogové, volnočasoví pedagogové, naši muzejní experti i externí experti z univerzit nebo výzkumných ústavů. Společně vytvoří tým, ve kterém jsou si víceméně rovni, a bádají nad svým tématem. Každý rok máme kolem pěti šesti sekcí. T-expedice nám organizátorům poskytuje skvělou zpětnou vazbu. Mladí lidé přichází se stále novými projekty, ale v aktuálních podmínkách jsme schopni zajistit maximálně šest sekcí o deseti lidech,“ shrnul ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar.