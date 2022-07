Zpočátku mělo město problém s jeho provozováním. Nejrpve se ho ujaly Priessnitzovy léčebné lázně, které v roce 2010 vystřídala firma J.R.J. Od roku 2012 provozuje Slovan společnost Alteris. Pokračování v nájmu za dosavadních podmínek je však pro město nevýhodné.

„Výše nájmu je aktuálně padesát tisíc korun. V tomto roce jsme opravovali výtah za 55 tisíc korun. Náklady budou vyšší, stavba stárne, i z těchto důvodů to není pro město rentabilní,“ uvedl Ondřej Wind, vedoucí Oddělení majetku Města Jeseník Ondřej Wind.

„Hotel je městu k ničemu a blíží se situace, kdy do něj bude muset investovat velké prostředky,“ upozornil na posledním zasedání jesenického zastupitelstva jeho člen David Raif.

Městský parlament se na něm zabýval otázkou, která poprvé ležela na stole už v roce 2010. A to prodejem hotelu Slovan. Zastupitelé většinou hlasů rozhodli, že tento záměr uveřejní. Budovy hotelu s vybavením a parkovištěm město nabízí za minimální cenu 32,7 milionu korun

Striktní podmínky

Pro prodej však radnice nastavila striktní podmínky. Kupující musí například doložit, že v posledních deseti letech minimálně tři roky provozoval hotel.

A kupní smlouva bude také obsahovat ujednání, že pokud kupující poruší během následujících deseti let závazek provozovat Slovan jako hotel, bude mít město právo zpětné koupě.

„Hotel Slovan je důležitá budova ve městě, možná jedna z nejdůležitějších na náměstí. Snažíme se zamezit tomu, aby se z něj stala ubytovna nebo něco, co v centru města mít nechceme. Spousta měst má velmi špatné zkušenosti s tím, kdy jim v centrech vznikají problémové nemovitosti s problémovým obsahem,“ řekl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Sami úředníci města nicméně vyjádřili pochybnosti, zda se za takových podmínek a za takovou prodejní cenu zájemce o hotel najde.

„Podmínky jsou podle mého názoru nastaveny ve vztahu k soukromému subjektu relativně přísně. Bral bych to spíše jako průzkum trhu,“ poznamenal k aktuální nabídce prodeje Ondřej Wind.

Trh čeká stagnace

Podle realitních makléřů, které Deník oslovil, město nabízí hotel v situaci, kdy trh s nemovitostmi čeká stagnace nebo ochlazení.

„Obecně bude trh stagnovat vzhledem k úvěrům. I lidé, kteří měli nějaký přebytek financí, už zainvestováno do nemovitostí mají. A prodeje, které se realizují, ať už jsou to bytové jednotky nebo rodinné domy na Jesenicku, byly ze sedmdesáti procent financovány z vlastních zdrojů, úspor nebo prodejů jiné nemovitosti,“ řekl realitní makléř Martin Trsťan.

Pokud by město slevilo ze svých podmínek, mohl by o objekt na náměstí projevit zájem investor a přestavět ho například na byty.

„Je otázka, zda by ho pořídila nějaká finanční skupina s nějakým jiným investičním záměrem. Za mě jeho funkce jako hotelu není výhodná a nemá úplně význam. Každopádně by se město mělo do prodeje pustit. Je to zcela logický krok,“ dodal.