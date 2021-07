„V participativním rozpočtu jsou zajímavé návrhy, některé se ale trochu opakují z minulého ročníku. U některých jsme už předem věděli, že nesplňují pravidla, proto byly zamítnuty. Přes prázdniny se bude zbývajícími návrhy zabývat úřad. Chceme zajistit, že do hlasování půjdou návrhy, které jsme schopni realizovat. Hlasování poběží od října,“ řekl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Mezi čtyřicítkou návrhů se objevují ryze praktické, jako je přemístění kontejnerů na tříděný odpad nebo vybudování nájezdu pro kočárky.

Velká část nápadů se týká trávení volného času. Jedná se například o vybudování drah pro pétanque u Voršilek, občerstvení u letního divadla ve Smetanových sadech, vytvoření běžeckých okruhů na Křížovém vrchu nebo umístění dřevěného altánu na Přední vršek.

Některé návrhy jsou poměrně kuriózní. Například vodopád v soutěsce u Tindalova pramene.

„Zní to šíleně, až kýčovitě mít kousek od centra města vodopád. Ale proč ne, byla by to atrakce pro turisty i místní. Vznikla by i vodní nádrž, která by do budoucna mohla mít dokola pěší chodník s lavičkami,“ stojí v anotaci návrhu. Potůček, němž by vodopád vznikl, má nízký průtok vody. Autor nápadu Martin Smital proto navrhuje řízený vodopád, který by tekl jen v určitých časových intervalech.

Josef Rulíšek zase navrhl vytvoření sochy medvěda, který je symbolem města Jeseníku, a její umístění na Masarykovo náměstí.

„Medvěd do do Jeseníku patří, protože je na erbu města Jeseník, a jeho umístění na Masarykově náměstí bude lákadlem pro návštěvníky tohoto nádherného lázeňského města,“ stojí v anotaci.

První ročník participativního rozpočtu se v Jeseníku uskutečnil v roce 2019. Lidé tehdy přihlásili přes padesát projektů, pětadvacet postoupilo do veřejného hlasování.

Vítězem se stal nápad na pořízení laviček do letního divadla ve Smetanových sadech. Na druhém místě skončil projekt na okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody. Třetí příčka patřila myšlence na zvelebení okolí rybníku.

I letos je z celkového milionového rozpočtu vyčleněna menší částka na projekty na místní základní škole.