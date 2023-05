Mladí lidi odchází z Jesenicka pryč. Jsou to celé generace po desítky let. Myslíte, že může člověk zůstat v Jeseníku a udělat dobrou kariéru? Kariéra v Jeseníku, Zlatých Horách, Bruntále nebo v Šumperku se dá udělat velmi dobrá, ale bez zkušenosti ze světa je to těžké. Taky proto stovky let lidé chodili lidi na zkušenou do světa a pak rozjížděli kariéru doma. Myslím, že Jesenicko je region z podstaty hodně odřízlý, takže když mladý člověk odejde kamkoli, a je jedno, jestli do Prahy nebo do New Yorku, tak mu to vždycky prospěje. Uplatnění po návratu zpátky je pak mnohem efektivnější.

Pak už jste šel mimo region? Pak jsem šel do Ostravy a pak velmi rychle do Prahy.

Další vaší vazbou na Jesenicko je gymnázium v Jeseníku… Na gympl v Jeseníku jsem chodil půl roku, pak na průmyslovku v Bruntále. Na ten půlrok na gymplu vzpomínám nejraděj, byla to nejlepší škola, na kterou jsem chodil. To bylo v polovině 80. let.

Vracíte se na Jesenicko častěji?Nebyl jsem tu deset let, možná víc.

Vnímáte, že by se region za tu dobu změnil?

Některá města. Jeseník se změnil hodně, Zlaté Hory také, ale malé vesnice a samoty ne. Některé kusy okresů jsou špatné dodneška. Tam, kde vedou cesty, je turistický ruch a tudíž se tam rozvíjí podnikání, je to lepší. Kde toto není, je to strašné. Větší centra jsou na tom vždycky o něco lépe.

Dopravní spojení Jesenicka s vnitrozemím jsou evergreen. V poslední době znovu ožívá vize tunelu pod Červenohorským sedlem…

Nechápu, že se Česko nedomluví s Poláky a nepostaví tu cestu přes Polsko. Ve spoustě evropských regionů, kde se takto křižují státy a hranice v podstatě nejsou, se vedou cesty geograficky ideálně a ne podle hranice, kterou už nikdo nerespektuje.

Kdy jste se dostal k politickému marketingu?

Začátkem devadesátých let v Praze.

A jak jste se v polovině 90. let dostal k sociální demokracii?

V té době vyhlásila veřejné výběrové řízení, o kterém jsme se jako agentura náhodou dozvěděli, přihlásili jsme se do něj a vyhráli jsme ho.

Takže jste jezdili spanilé jízdy autobusem Zemák?

Ne, my jsme dělali jiné věci.

Kdy jste poznal Miloše Zemana?

V roce 1995, ale poprvé jsem ho poznal už těsně před revolucí v Ostravě. Organizovali jsme jeho přednášku k článku v Technickém magazínu.

Zaujal vás?

Byl vtipný a zajímavý. A nebylo tu tehdy tolik lidí, kteří by říkali věci otevřeně.

Kdybyste porovnal Miloše Zemana koncem 80. let, pak někdy v půlce devadesátých let a dnes, je to jiná osobnost?

Myslím, že je velký rozdíl mezi Milošem Zemanem do roku 2003, do první neúspěšné nepřímé volby, a Milošem Zemanem potom. To jsou dva úplně odlišní lidé. V něm se tou prohrou v parlamentní volbě něco zlomilo, a nebo v něm vybublaly ty nejhorší vlastnosti, které se projevovaly v následujících letech. Tím neříkám, že předtím byl ideální, ale nebyl takový, jakého ho známe posledních deset patnáct let.

A jeho názorová otočka po začátku ukrajinské války?

Myslím, že se mu dílem zhroutil svět. Vsadil veškerou politickou kariéru na vztahy s Ruskem a Čínou. A buď si to mohl přiznat, nebo mohl držet tuhle linii a čekat, až ho nějaký dav vynese z Hradu.

Pokud se sejdou šikovný politický marketér a dostatečně tvárný politik, jde udělat politika z kohokoliv? Například Andrej Babiš se na počátku své politické kariéry profiloval pravicově, teď je na zcela jiné straně spektra…

To neudělá žádný politický marketing a není to možné u každého. Buď je člověk dobrým politikem, politika ho baví a pak s ním můžete pracovat, nebo politický talent nemá a pak mu žádný politický marketing nepomůže. To dneska vidíte na spoustě politiků. Kde nic není, ani smrt nebere.

Jesenicko volí Andreje Babiše, SPD, teď je Jeseník oblepený bilboardy na „Václavák“. Jsou regiony, jako je tento, „odsouzeny“ k podpoře politických extrémů, nebo se jejich politické směřování může změnit?

Jsou regiony, na které vlády nejen porevoluční, ale i ty předrevoluční, zapomněly. Je to dlouhodobý problém, který se projevuje hlavně v oblastech po vysídlení Sudet. Buď se je politickým reprezentacím podaří vtáhnout do dění vnitřního světa té republiky sociálně, ekonomicky a kulturně, nebo atmosféru časem změní ti lidi, kteří se sem budou jako rodáci vracet. Předtím tyto regiony volily sociální demokracii, teď volí Andreje Babiše a SPD. Je to stejný typ voličů, ty strany mají velmi podobné programy.

Na Jesenicko se v poslední době někteří rodáci vrací, ale na změnu to rozhodně nevypadá…

To je ale na dlouho, není to tak rychlé.