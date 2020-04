Stavbaři se během několika dnů pustí do úprav Seifertovy a Bezručovy ulice v Jeseníku. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit dopravní obslužnost. O nutnostech úprav v této lokalitě se hovořilo více než deset let.

Ve spodní části Seifertovy ulice stavbaři rozšíří úzkou obousměrnou silnici a vybudují chodník se zábradlím. K bezpečnosti lidí přispěje také dokončení zbývající části chodníku v sousední Bezručově ulici podél frekventované cesty.

Součástí stavebních prací bude i nové odvodnění a úpravy inženýrských sítí, do kterých se zapojí společnost ČEZ. Po dobu stavby bude část ulice Seifertova včetně jejího napojení na Bezručovou neprůjezdná, řidiči proto musí počítat s objížďkou.

„Jedná se o nultou etapu revitalizace sídliště Pod Chlumem. Dalším krokem bude vypracování projektové dokumentace na modernizaci a zlepšení uživatelského komfortu prostoru pro zdejší obyvatele,“ podotkl místostarosta města Václav Urban. Na tuto lokalitu již dříve nechala radnice vypracovat územní studii.

Investici město financuje ze svého rozpočtu. Výběrovým řízením se podařilo její cenu srazil o více než milion na necelé čtyři miliony korun.

Dlouhé Stráně vyrobily o dvě pětiny více elektřiny

Více než 207 milionů kilowatthodin elektřiny vyrobila v letošním prvním čtvrtletí Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. V meziročním srovnání se jedná o čtyřicetiprocentní nárůst. Takový objem elektřiny by dokázal pokrýt roční spotřebu šedesáti tisíc českých domácností.

Za celý loňský rok vyrobily Dlouhé stráně více než 636 milionů kilowatthodin elektřiny. Jen za první tři letošní měsíce tak už má největší česká přečerpávací elektrárna za sebou 32,5 procenta tohoto objemu.

„Dlouhé stráně jsou stále důležitějším prvkem při stabilizaci energetické soustavy České republiky. Pozitivně se nám vracejí investice z uplynulých let, které přispěly ke zvýšení účinnosti elektrárny a prodloužení její životnosti. V investicích budeme pokračovat i v letošním roce, například provedeme výměnu reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny a postavíme novou záchytnou přehrážku na konci vzdutí dolní nádrže. Tyto investice nám dále pomohou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu,“ vysvětli šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

Zábřeh zvažuje otevření mateřinek

Kdy otevřít mateřské školy? Takovou otázku řeší vedení Zábřehu spolu s řediteli školek. Těch je ve městě pět. Zatímco od 25. května budou moci do základních škol nastoupit žáci prvního stupně, otevření školek nechává vláda na kompetenci zřizovatele.

„Obracejí se na nás rodiče, kteří by tento krok uvítali, potřebují jít do práce. Jiní by si raději nechali děti doma, což je i žádoucí. Pokud by všechny děti nastoupily, nebude vzhledem k hygienickým požadavkům, velikost skupin, stačit kapacita. Moc si navíc nedovedeme představit, jak bude možné malé děti ve školkách přimět k dodržování avizovaných hygienických opatření,“ sdělil starosta Zábřeha František John. Podle něj by bylo řešením ponechat ošetřovné těm rodičům, kteří se rozhodnou nechat děti doma i přes to, že zřizovatel školku otevře. Obdobně i u škol.

Epidemie koronaviru výrazně ovlivnila také zápisy do mateřských škol. Ty budou v Zábřeze probíhat od 4. května do 15. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Jeseník podpořil živnostníky

Město Jeseník se rozhodlo podpořit podnikatele, kteří mají na území města provozovnu, kterou museli uzavřít kvůli vládním restrikcím, a podnikají v nájmu. Radní na tento účel vyčlenili bezmála půl milionu korun.

Pomoc město poskytuje ve výši jednoho měsíčního nájmu. Horní hranice činí deset tisíc korun na jednoho žadatele, dolní pět tisíc. Tuto sumu město žadateli poskytne, i když bude sjednané nájemné nižší.

„Aktuálně je vyčerpáno asi sedmdesát procent prostředků. Ještě je možnost se přihlásit,“ sdělila v pátek 24. dubna dopoledne Iva Peitlová z Městského úřadu Jeseník.

Celkem město rozděluje 470 tisíc korun, pomoc tak vyjde na 47 až 92 žadatelů. Ti se mohou o příspěvek hlásit do vyčerpání celkové sumy, nejpozději do 30. dubna.

Vládní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se dotkla především malých podnikatelů ve službách. V případě Jeseníku se jedná o důležité služby pro cestovní ruch, který je významnou součástí místní ekonomiky.

„O pomoci živnostníkům se bavíme od momentu, kdy byly uzavřeny jejich provozovny. Je potřeba ukázat, že chceme, aby živnostníci tuto složitou dobu zvládli,“ vysvětlil včerejší rozhodnutí radních místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Finanční pomoc vychází z možností města, které se v letošním roce rovněž musí vypořádat s poklesem plnění svého rozpočtu.

„Drobné živnostníky však pro život v Jeseníku potřebujeme a jejich práce si vážíme,“ řekla starostka města Zdeňka Blišťanová.

Radnice nabízí pomocnou ruku místním podnikatelům také formou propagace jejich služeb, a to zdarma na stránkách červnového vydání městského zpravodaje. Zájemci mají možnost zasílat informace o názvu provozovny, otevírací době, webových stránkách a činnosti podnikání do 10. května.

Za starou bundu nabízí slevu na novou

Charitativní projekt na podporu lidí bez domova spouští šumperský výrobce oděvů Tilak. Kdo od pondělí 27. dubna donese na firemní prodejnu starou, ale stále použitelnou a vypranou bundu z materiálu Gore-tex od kteréhokoli výrobce, dostane za ni tisícikorunovou slevu na novou z téhož materiálu z nabídky Tilaku.

Firma tak chce vyjít vstříc lidem, kteří by si rádi koupili novou bundu, ale stará jim ještě slouží, je kvalitní a je jim líto ji vyhodit.

Odevzdávané bundy musí být čisté a funkční. Drobné dírky či zaseklý zip nevadí. Staré bundy firma pošije speciálními nášivkami. V rámci projektu Druhá šance je ve spolupráci s charitativní organizací Armáda spásy a nadačním fondem Bez domova nabídne lidem v tíživé životní situaci, kteří se snaží opět začlenit do společnosti.