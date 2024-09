Referent/ka územního plánování a stavebního úřadu Přihlášky do do 27.9.2024 12:00 hod. Podrobné informace naleznete na: https://ude.tcssl.cz/dokument?hanusovice?MUHA0B08N610-0 ÚSO v oboru stavebnictví a 1rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1.12.2024. PRACOVNÍ POMĚR: pracovní poměr na dobu neurčitou (ZD 3 měsíce) PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:10. PT podle nař.vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe. ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY: věk minimálně 18 let, bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., ovládání jednacího jazyka, způsobilost k právním úkonům, splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem. PRACOVNÍ NÁPLŇ: Výkon stavebního úřadu, výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. Spolupráce se všemi odbory Městského úřadu Hanušovice. ZÁJEMCE PODÁ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty, datum a podpis. K PŘIHLÁŠCE JE NUTNÉ ZVLÁŠŤ PŘILOŽIT TYTO NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY: Strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí, souhlas uchazeče o pracovní místo se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016. FORMULÁŘ NAJDETE NA WEBOVÉ STRÁNCE MĚSTA HANUŠOVICE ZDE: https://www.hanusovice.info/urad/zadosti-a-formulare ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: osobně na podatelně městského úřadu, prostřednictvím České pošty, obálku zřetelně označte textem: "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VÝSTAVBY - NEOTVÍRAT" Místo podání: MěÚ Hanušovice, Hlavní 92, 788 33, do 27.9.2024 do 12:00 hod. 23 390 Kč

