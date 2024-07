Poslední červnové úterý míří k prameni na Horově ulici v Jeseníku Petr Herman. „Jsem tu poprvé od doby, co to opravili. V tomhle prameni je nejlepší voda v Jeseníku, je hlubinná. Podobně dobrá je ještě v prameni v ulici Otakara Březiny. Vaříme z ní kafe, dáváme jí zvířatům,“ povídá muž, zatímco do barelu zachycuje vodu vytékající z nerezové trubky. Za pravdu mu dává i jeho pes, který vodu s chutí pije.

I díky dobré dostupnosti je Alžbětin pramen velmi oblíbený. A nejen mezi místními. S lahvemi a barely k němu míří i turisté z Ostravska a dalších míst. Kvality zdejší vody potvrdily i laboratorní testy. „Nechali jsme zpracovat rozbory pěti pramenů a Alžbětin vyšel nejlépe,“ řekla mluvčí města Jeseníku Markéta Kaniová.

V průběhu května a června nechalo město oblíbený pramen rekonstruovat. Opravena byla mohyla, starou výtokovou trubku nahradila nová. Vyčištěny byly mramorové prvky a vyměněna byla deska s nápisem.

„Opravy jsou v podstatě hotovy. Ještě zbývá do odtokové mísy osadit mříž, která zde v minulosti byla,“ doplnila Markéta Kaniová.

Kromě města Jeseníku na opravu pramene přispěl 51 tisíci korun Olomoucký kraj. A také lidé, kteří si zakoupili zboží z jesenického Re-use centra. Díky nim se na tento účel v loňském roce vybralo bezmála 56 tisíc korun.

Alžbětin pramen byl postaven v roce 1863 místními občany na počest oblíbené císařovny Sisi. Ačkoli se svým manželem, císařem Františkem Josefem I., při jeho pobytu v Jeseníku nepobývala, založila ve městě roku 1960 nemocnici.

Pramen se do dneška dochoval v relativně dobrém stavu bez větších negativních zásahů v minulých dobách. Mohyla pramene je vytvořena z místního kamene a zdobí ji deska z bílého supíkovického mramoru s názvem Alžbětin pramen a letopočtem 1863. Kolem výtokové trubky jsou umístěny ozdobné prvky ze stejného mramoru.

Město Jeseník v posledních letech opravuje jednotlivé prameny pod Křížovým vrchem. Stranou pozornosti nezůstávají ani jiné památky. V letošním roce byl například očištěn pomník česko-německého porozumění na náměstí Svobody a Raymannův pomník ve stejnojmenném parku.