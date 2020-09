Se záměrem vybudovat v Jeseníku centrální kotelnu na biomasu přišlo tehdejší vedení města v roce 2008. Za bezmála deset milionů korun proto koupilo část pozemků a budov bývalého závodu Moravolen 10. Další více než čtyři miliony radnice vydala na energetický audit, demolici komína nebo údržbu budov. Část svých nemovitostí v Moravolenu město pronajímá, ročně za pronájmy inkasuje osmdesát tisíc korun.

„Neumíme si představit, jak ten areál využít. Není veden jako brownfield , váznou na něm nějaké nájemní smlouvy. Především je přístupný jen z pozemků Moravolenu,“ popsal místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Za jakou cenu?

Radnice proto hodlá svůj majetek v areálu prodat. Nechala si vypracovat znalecký posudek, který určil jeho cenu na 9,8 milionu korun. Soubor parcel a budov však zhruba o desetinu jeho hodnoty znehodnocuje objekt bývalé kotelny. Je ve špatném stavu a budoucí vlastník by ho patrně musel zbourat.

Město jednalo o možném prodeji se zástupci firmy Moravolen. Té v areálu bývalé textilky patří většina pozemků a budov. „Dospěli jsme k tomu, že pro ně akceptovatelnou cenou při zohlednění především technického stavu té velké budovy (bývalé kotelny, pozn. red.) je 7,5 milionu korun,“ uvedl místostarosta Vlazlo.

Centrální kotelna smetena ze stolu

Centrální kotelnu chtělo město stavět v době, kdy byl starostou Petr Procházka.

„V roce 2010 jsme měli hotovou projektovou dokumentaci, projekt byl připraven, byly vypsány výzvy na podporou tohoto typu energetiky. V tomto roce ale byly volby a nové zastupitelstvo smetlo tento projekt ze stolu,“ vysvětlil Petr Procházka, proč záměr skončil v šuplíku.

Zastupitelé Jeseníku nyní rozhodli, že město nabídne své nemovitosti v bývalém Moravolenu k prodeji za 9,8 milionu korun.

„Uvidíme, jak bude reagovat trh. Otázkou je, zda někdo jiný, než majitel okolních nemovitostí, si s tím umí poradit. To ale zjistíme zveřejněním záměru prodeje za cenu znaleckého posudku,“ řekl místostarosta Vlazlo.

„Pokud se to podaří prodat zpátky Moravolenu za cenu, kterou oni nabízí, tak to bude z pohledu města dobrý obchod,“ připustil.

Zástupce firmy Moravolen se nechtěl k možnému odkupu vyjadřovat s tím, že k tomu nemá pověření od akcionářů.

Rudoarmějec leží ladem

Budova bývalé kotelny skrývá i historický „klenot“. Sochu rudoarmějce, která od poloviny 60. do začátku 90. let 20. století stávala na dnešním náměstí Hrdinů.

„Jednali jsme s panem Janasem, který se zabývá problematikou zajateckých táborů, zda by nechtěli sochu přemístit na ruský hřbitov v regionu. Tenkrát o to projevili zájem. Pokud by tato situace nastala (prodej budov v Moravolenu, pozn. red.), znovu bychom o tom jednali. Jestliže by jejich zájem trval, bylo by to dobré řešení,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.