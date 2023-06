/INFOGRAFIKA/ Na severu Olomouckého kraje vzniká první větší solární projekt pod hlavičkou místní samosprávy. Město Jeseník nechává instalovat solární panely na střechu administrativní budovy IPOS. Předpokládá, že tak ročně ušetří zhruba půl milionu korun.

Instalace fotovoltaické elektrárny na administrativní komplex IPOS v Jeseníku. | Foto: Město Jeseník, se souhlasem

Střechu dvou budov komplexu IPOS pokryly černé panely. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu, která bude při optimálních podmínkách dodávat až 99 kilowattů elektrické energie.

„Panel jsou zatím jen rozmístěné, nejsou zapojené. Firma by na dokončení měla nastoupit koncem měsíce,“ řekl vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Kdy bude elektrárna funkční, zatím nelze určit. „Je třeba vyřídit ještě spoustu papírů, licenci na provozování fotovoltaické elektrárny. Připojení do distribuční soustavy má v rukou ČEZ. Bude záležet i na něm, jak dokáže celou věc zprocesovat,“ sdělil Jiří Uher.

Jesenicko jako elektrárna severu? Přibýt mají další větrníky a solární parky

Elektrárna je navržena tak, že drtivá většina elektřiny bude spotřebována v samotném komplexu. V něm kromě části městského úřadu sídlí například úřad práce nebo Okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud elektřinu „neprosvítí“ úředníci, bude se jí v akumulačních nádržích ohřívat teplá užitková voda. Až po jejím nahřátí by případné přetoky směřovaly do distribuční sítě.

Komplex IPOS vznikl jako ředitelství rudných dolů, následně sloužil jako sídlo okresního úřadu. Nechvalně vynikal svou vysokou energetickou náročností. Po výměně oken, kompletním zateplení a zprovoznění fotovoltaické elektrárny bude naopak k energeticky nejúspornějším veřejným budovám ve městě.

Jeseník není první samosprávou na severu Olomouckého kraje, která se pustila do využívání fotovoltaiky. Na střechu čistírny odpadních vod si ji v roce 2021 nechala instalovat obec Nemile. Výkon elektrárny je oproti té jesenické pětinový, spotřebu elektřiny v čistírně pokryje zhruba z jedné třetiny.

Rekonstrukce jesenického IPOSu by "vysála" investice na dva roky, bude na etapy

S fotovoltaikou mají nemilští velmi dobré zkušenosti. Rozšířit ji postupně chtějí na střechy všech obecních budov.

„Počítáme s panely na školku, školu i obecní úřad, ale v obci je bohužel problém s nedostatečnou kapacitou distribuční sítě. Soláry na budově obecního úřadu nám do té stávající ještě připojí, ale na škole to nepůjde, dokud nebude zdejší distribuční síť posílena. Jinak bychom nemohli do sítě dodávat takzvané přetoky,“ poznamenal starosta Petr Šimek.

S rozšiřováním fotovoltaiky počítají i v Jeseníku. „Máme nachystané ještě další dva projekty energetických úspor, jejichž součástí by měly být fotovoltaické elektrárny. Jsou to dva objekty, které plánujeme v následujícím roce rekonstruovat. Jedná se o školská zařízení a penzion pro seniory,“ doplnil Jiří Uher.