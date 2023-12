/VIDEO, FOTOGALERIE/ Plno práce mají v těchto týdnech budoucí cukrářky na Střední škole gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku. Vrcholí sezona příprav vánočního cukroví. Učnice ho letos napečou pět metráků.

Učni v Jeseníku pečou cukroví. | Video: Petr Krňávek

„Teď mají praxi žáci prvního ročníku. Dělají výrobky z pevných těst. Kokosové vykrajované, zázvorové hvězdičky, ořechové tlamičky, linecké s marmeládou,“ popsala v pondělí 4. prosince učitelka odborného výcviku oboru cukrář Lenka Juránková.

Ve školní cukrárně se mladší učnice po týdnu střídají se staršími kolegyněmi. Celkem se jich na výrobě podílí pět desítek. Pod rukama těch zkušenějších vznikají složitější druhy jako margaretky nebo meránky.

Na začátek prosince výjimečné podmínky. V Jeseníkách začala zimní sezona

„Letos pečeme 32 druhů. V každé krabičce garantujeme patnáct. Je to takový základ, vanilkový rohlíček, linecké, vaflové s ořechovou náplní. K tomu přidáme někdy nepečenou čokoládu, jindy kokosový kmen nebo nugátky,“ popsala Lenka Juránková.

Kilová krabička cukroví z jesenického učiliště letos vyjde na pět set korun, o padesátikorunu dráž než loni. Přesto má škola vyprodáno. Z pěti set kilo jsou čtyři stovky určené pro předem objednané zájemce, zbylá stovka na prosincovou prezentační akci školy.

Lovci rekordů rozsvítili ve Vrbně pod Pradědem Vánoční dům

„Zájem je možná malinko vyšší, ale protože máme danou kapacitu, musíme objednávky několik let i odmítat. Někteří si volají už o prázdninách, první objednávky máme už v srpnu. Snažíme se lidem vyhovět, ale musíme počítat s tím, že ne všichni žáci na praxi dorazí, že někteří budou nemocní,“ řekla Lenka Juránková.

Vánoční cukroví pečou učni z Jeseníku od konce listopadu. Že by se do Štědrého dne zkazilo, kupci obavy mít nemusí. Protože v něm nejsou máslové nebo jiné náplně, které by podlehly zkáze, garantuje škola trvanlivost cukroví dva měsíce.