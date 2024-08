„Pracovali jsme na smlouvu u jednoho taxikáře, ale spousta věcí se nám tam nelíbila. Chtěli jsme tu práci dělat jinak, líp. Takže jsem prodala svůj byt, složili jsme akontaci na první auto. Byla to čtyřkolka Renault Scenic. Pořídili jsme si ji, abychom se v zimě dostali na všechna místa na Jesenicku. Manžel jezdil v noci, já přes den. Do toho se nám narodila první dcera. Druhý rok jsme přibrali prvního zaměstnance, druhé auto a firma se rok co rok rozrůstala,“ vzpomíná Jana Fantová na začátky své firmy.

„Poznala jsem všechna letiště v okolí“

Díky taxikařině poznala spoustu krásných míst a zajímavých lidí. „Všechna letiště v okolí. Wroclaw, Krakov, Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Vídeň. A také všechny turisticky zajímavá místa nebo kostely v okolí. Například před dvaceti lety jsme běžně vozili potomky německých rodáků z Jesenicka, kteří hledali domy či hroby svých předků. Vezla jsem třeba potomka Vincence Priessnitze, který hledal rodný dům. Našli jsme ho přes matriku. Dokonce ten dům ještě stojí,“ vzpomíná Jana Fantová.

Specifikem její firmy je provozování seniortaxi. Službu začala v roce 2015 v regionu nabízet jako vůbec první, teprve poté seniortaxi zavedla místní samospráva. Už třetím rokem se OK Taxi zapojuje i do systému provozovaného městem.

Seniorům dodává sebeobslužnost

„Senioři jsou vděční a přesní klienti. Děkují každý den. Dodáváme jim sebeobslužnost. Kolikrát se stane, že vezeme babičku a ona volá dceři, že pro ni nemusí jezdit, že jede taxíkem,“ líčí šestačtyřicetiletá šéfka firmy.

Oproti běžným zákazníkům je, ale nutné se seniory trochu jinak pracovat. Řidič je musí bezpečně naložit a vyložit, pomáhá jim s věcmi do kufru, mnohokrát je doprovází až k vchodovým dveřím, aby cestou nespadli. Senioři patří k pravidelným klientům, což vede k navázání osobních vztahů.

„Empatie řidičů je hodně důležitá. Ale mám na takové řidiče štěstí. Smutnou stránkou na této práci je, že nám ti senioři odchází,“ dodává Jana Fantová.

Když se řekne taxikář, řadě lidí se vybaví polomafián, arogantní vazoun s vyholenou hlavou a řetězy okolo krku. Jana Fantová je úplným opakem této stereotypní představy. Jak se jí daří zvládat náročné situace, když například na noční rozvážela návštěvníky z diskoték posilněné alkoholem?