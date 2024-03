S dopravními komplikacemi musejí po Velikonocích počítat řidiči v Jeseníku. Dva měsíce bude zcela neprůjezdná Lipovská ulice. Částečné dopravní omezení potrvá až do konce října.

Úsek Lipovské ulice v Jeseníku, který bude dva měsíce zcela uzavřen. | Foto: Město Jeseník, se souhlasem

Zcela uzavřena bude Lipovská ulice od 8. dubna do 8. června, a to v úseku od vjezdu do nemocnice po most přes řeku Staříč. Úsek budou řidiči objíždět ulicemi Fučíkova, Dukelská a Denisova. Od 17. června do 31. října bude následovat částečná uzavírka od vjezdu do nemocnice po křižovatku s ulicí Puškinova.

„Lipovská ulice se bude uzavírat z důvodu obnovy kanalizace. V první etapě se bude jednat o plnou, v druhém o částečnou uzavírku. V úseku od vjezdu do nemocnice po most přes řeku Staříč bude z prostorových a bezpečnostních důvodů komunikaci nutné uzavřít úplně. Na kanalizaci je uloženo plynovodní potrubí, hrozí tak riziko nebezpečí,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Uzavírka se dotkne i veřejné dopravy. V dotčeném úseku Lipovské ulice jezdí šest autobusových linek. Obsluhována nebude zastávka Jeseník, nemocnice ve směru do centra. Nahradí ji zastávka u lékárny v ulici Fučíkova.

Zastávka v opačném směru stejně jako zastávky Jeseník, Lipovská budou přemístěny. Kvůli objížďkám mohou být autobusy o několik minut opožděny.

Vjezd do areálu nemocnice stavba neomezí. Lokalita bude rovněž průchozí pro chodce.

Páteřní kanalizaci budou v místě obnovovat Vodovody a kanalizace Jesenicka. Technicky náročná stavba zahrnuje 72 přípojek. Náklady projektu by měly dosáhnout zhruba 18 milion korun bez DPH.

„Abychom co nejvíce zkrátili dobu stavby, byla pro obnovu kanalizace zvolena bezvýkopová technologie,“ upřesnil technický ředitel Vodovodů a kanalizací Jesenicka Robert Černý.