„Po téměř pěti letech společné spolupráce jsme se dostali do pracovní a politické krize. Dnešní hlasování o programu ale vnímám jako signál, aby spolupráce v rámci koalice pokračovala i nadále. Po rozhovoru s paní starostkou v tomto týdnu si myslím, že se budeme bavit o uzdravení spolupráce,“ řekl místostarosta Václav Urban.

Proč silnější z koaličních stažení bodu navrhla? „Oba koaliční subjekty jsme přemýšlely podobným směrem. Už nějaký ten rok spolupracujeme, každý víme, co má kdo na starosti. Vznikly problémy a možná i různé pohledy na fungování některých věcí ve městě. Domluvili jsme se, že budeme pokračovat. Zároveň ale víme, že si ještě musíme v dalším měsíci sednout a znovu si nastolit priority, na kterých se budeme potkávat, a určit si věci, které naopak nyní vyloučíme,“ řekla starostka Zdeňka Blišťanová, podle níž situace dopadla pro rozvoj města nejlépe, jak mohla.

Při lednovém jednání kromě přeskládání programových priorit budou na stole i personální otázky. Právě personálie byly bezprostřední roznětkou krize.

Uskupení Pro Jeseník podpořilo na listopadovém zasedání zastupitelstva návrh opozičního hnutí ANO odvolat uvolněného radního Tomáše Vlazla (Jeseník srdcem). Odvolání v tajném hlasování těsně neprošlo.

Na zářijovém zastupitelstvu se řešilo odvolání Veroniky Peštukové (Pro Jeseník) z představenstva technických služeb. Odvolána byla radou města, v níž má většinu v poměru 3:2 Jeseník srdcem.

Většina se nenašla

Podle zastupitele Jiřího Juráše stála za stažením bodu z programu prosincového zastupitelstva absence většiny pro plánované kroky. „Vy jste tu politickou mstu za pana Vlazla připravovali, ale neměli jste dostatek hlasů. To je fakt. Pokud by jeden hlas se někde vzal, pravděpodobně bychom pány dnes odvolávali,“ řekl směrem k silnější z koaličních stran.

Starostka Blišťanová připustila, že její strana zkoušela hledat podporu u jiných demokratických stran, ale neúspěšně. „Zároveň jsem celou dobu v sobě měla přesvědčení, že rozcházet se kvůli některým věcem, které se dají dokomunikovat a zvládnout, by byla velká škoda. Nastavení rozvoje města je v pořádku. Pojďme si sednout a rozdiskutovat, co je pro koho přijatelné, a pojďme to táhnout dál,“ uzavřela.