Uskupení Jeseník srdcem získalo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu plnou třetinu mandátů. Oproti volbám před čtyřmi lety je to menší podíl, dosud mělo v městském parlamentu těsnou absolutní většinu.

„Na to všechno, čemu jsme museli během volebního období čelit, ať to byl koronavirus, ukrajinská nebo energetická krize, tak jsme důvěru občanů dostali. Získali jsme přes třicet procent hlasů, což je krásné. Výsledek voleb je i odraz celorepublikové politiky hnutí ANO, které vybízelo k referendu o vládě. Jsem ráda, že lidé ocenili naši práci na radnici a věří, že v ní budeme chtít dál pokračovat. Velmi si vážím, jakého výsledku jsme dosáhli,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Druhá skončila s pěti mandáty koalice hnutí ANO 2011 a ČSSD. Druhá jmenovaná strana se díky této spolupráci do městského parlamentu po čtyřech letech vrací.

„Na procenta je to zatím nejlepší výsledek, který jsme kdy měli (ve srovnání s výsledky hnutí ANO v minulých volbách, pozn red.). Že bychom chtěli více, to je normální. V každém případě je to hezký výsledek,“ okomentovala lídryně koalice Jana Konvičková.

Pro Jeseník získalo stejně jako před čtyřmi lety čtyři mandáty. Ve skutečnosti však posílilo, protože se celkový počet zastupitelů v letošních volbách snížil z 25 na 21. „Výsledek voleb považujeme jako Pro Jeseník za výborný,“ uvedl lídr uskupení Václav Urban.

Tři mandáty získala koalice SPD a Trikolóry pojmenovaná Jeseničtí 2022. „Jednu chvíli jsme měli náběh na čtyři mandáty, což by naši situaci zlepšilo, ale i tři mandáty jsou slušné. Oproti minulému zisku SPD jde o zlepšení,“ srovnala lídryně kandidátky Dagmar Ponechalová.

Radniční koalici v Jeseníku dosud tvořil Jeseník srdcem a Pro Jeseník. První ze zmiňovaných stran má o pokračování dosavadní spolupráce zájem. „Pro Jeseník je první hnutí, se kterým půjdeme do vyjednávání. Máme na dnešek (neděli, pozn. red.) domluvenou schůzku. Výsledek jednání s tímto partnerem ukáže další postup, pak se nebráníme jednání s dalšími stranami. Také bude záležet na tom, jaké budou mít podmínky, jestli do té spolupráce vůbec půjdeme,“ nastínila Zdeňka Blišťanová.

Uskupení Pro Jeseník bude podle svého lídra Václava Urbana jednat se všemi, kteří o to budou mít zájem. „Dnes máme bilaterální schůzku se současnou starostkou. Ještě mě dnes čeká jednání s paní Konvičkovou. Pak bych měl vědět víc,“ uvedl.

Koalice ANO 2011 a ČSSD se nebrání jednání s jakýmkoli uskupením, které bude mít stejné cíle. „Průnik mezi programy je všude, až na nějaké male nuance. Jednání teprve nedělním odpolednem začnou, ale určitě bychom chtěli jednat se všemi. Je to otevřené. Kdyby zůstalo složení na radnici, jako je teď, byla by to většina jedenáct ku desíti, což není moc šťastné,“ řekla.

Dagmar Ponechalová by preferovala spolupráci s týmem ANO a ČSSD, Nezávislými a v případě nutnosti i uskupením Pro Jeseník. V souvislosti s komunálními volbami nicméně poukazuje také na nízkou volební účast.

„Vadí mi to. V době, kdy všichni počítají s tím, že nazrává doba, kdy lidé budou chtít změnu nebo zlepšení poměrů, je menší účast než při minulých volbách tristní,“ poznamenala.