/VIDEO/ Výjimečnou výstavu hostí do začátku května Vlastivědné muzeum Jesenicka. K vidění jsou zde krajinomalby Jeseníků, většinu z nich může veřejnost spatřit vůbec poprvé. Za řadou z nich jsou navíc skryté silné příběhy.

Výstava Barevná paleta Jesenicka | Video: Petr Krňávek

Na zdi galerie Vodní tvrze v Jeseníku visí malý obraz. Pohled na Vápennou na něm ve 30. letech 20. století zvěčnil Willy Paupie. Sudetský Němec narozený na Svitavsku s komplikovaným osudem.

„Za protistátní činnost byl československými orgány zatčen, po záboru Sudet a zbytku Československa však unikl trestu. Potom vstoupil do jednotek SS, bojoval na různých místech, válku přežil. Po odsunu dožil v Německu. Jeho politická a osobní dráha je velmi komplikovaná, na druhou stranu jeho obrazy vytváří krásnou představu o tom, jak vnímal Jesenicko jako svůj domov,“ řekl ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar.

Unikátní poklad ze Sudet: půda skrývala válečné sádlo, dokumenty, šaty a boty

V druhé místnosti u dveří visí jiný obraz. Cedulka prozrazuje, že jeho tvůrce Erich Ziffer zemřel v roce 1942. „Byl to architekt židovského původu. V roce 1942 skončil v koncentračním táboře. Dále o něm nejsou žádné zmínky, velmi pravděpodobně tam zemřel,“ poznamenal Pavel Rušar.

Oba obrazy jsou součástí výstavy Barevná paleta Jesenicka, kterou hostí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Konat se měla již v roce 2019, několikrát byla odložena kvůli koronavirovým omezením.

„Je to vlastivědná výstava, která prezentuje Jeseníky v podání zdejších malířů. Prezentuje naivní umění, profesionálních malířů tady moc nežilo. Chtěli jsme na ní ukázat díla, která veřejnost pravděpodobně nikdy nemohla spatřit. Ležela v depozitářích našeho nebo Slezského zemského muzea, případně u soukromých sběratelů a nikdy nebyla veřejnosti přístupná,“ popsal spoluautor výstavy Pavel Rušar.

Ve světě proslulý, doma neznámý. Po Leo Slezakovi v Šumperku přejmenovali ulici

Přesně určit místa, která umělci na obrazech zachytili, bývá často nad lidské síly. „Je to neuvěřitelně těžká práce. Hledáte určitou chalupu nebo údolí, ale malíř si s tím pohrál. Na určitém místě třeba domaloval horu, která tam ve skutečnosti není, ale líbila se mu. Není to vždy věrné zobrazení skutečnosti. Dokonce jsme měli lehký spor mezi autory. Jedni říkali, že na obraze je Sněžná kotlina, druzí, že je to Velká kotlina. Výstavu bylo zábavné připravovat,“ poznamenal Pavel Rušar.

Výstava bude ve Vodní tvrzi k vidění do 7. května.