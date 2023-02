Nejvyšší soud připomenul, že tehdejší představenstvo představenstvo Technických služeb požádalo jediného akcionáře, město Jeseník, o udělení pokynu k realizaci sporné investice.

Sporná investice

Dozorčí rada technických služeb investici doporučila a město souhlas v červnu 2017 udělilo. Radní přitom měli k dispozici tabulku, z níž vyplývalo, že investice může, ale nemusí být zisková.

„Jestliže jediný akcionář za těchto okolností pokyn udělil a představenstvo investici následně realizovalo, je závěr odvolacího soudu, podle něhož žalovaní při rozhodnutí o realizaci investice nejednali v rozporu s péčí řádného hospodáře, v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu,“ stojí v odůvodnění rozsudku.

V kauze wellness v Jeseníku létají miliony. Rozuzlení se ale do voleb nedočká

Žalováni byli bývalý předseda představenstva městské firmy Roman Kalous a někdejší členka téhož orgánu Dagmar Ponechalová. Podle ní se naplnila víra ve spravedlnost, že soudy rozhodují nezávisle a respektují všechny rozumné podklady.

Proces se táhl bezmála tři roky a byl pro ni velmi nepříjemný. „Když jste živnostník a máte si si zajišťovat veškeré doklady tam, kde už vám nedají vůbec nic. Měli jsme velmi dobré vztahy s hlavní ekonomkou a paní sekretářkou. Kdybychom chtěli poklady po vedení technických služeb, které nastoupilo po nás, tak jsme nedostali vůbec nic. Součinnost z jejich strany nebyla žádná,“ řekla.

Město v reakci na výsledek soudu svolalo na poslední únorové pondělí valnou hromadu technických služeb.

Jesenické wellness míří k soudu. Nerealistické, bez návratnosti, tvrdí posudek

„Na ní chceme být seznámeni s rozhodnutím Nejvyššího soudu a také chceme, aby ze strany představenstva společnosti bylo k tomuto odmítavému dovolání podáno vysvětlení. Určitě budeme chtít přeložení veškerých materiálů, které se týkají tohoto soudního sporu a které doposud nemáme,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Celá věc se stala i tématem diskusí na únorovém jednání jesenického zastupitelstva. Zastupitel Jiří Juráš se na něm dožadoval analýzy, na jejímž základě Technické služby žalobu na své bývalé vedení podaly.

Prosouzené miliony

„Bavíme se o materiálu, který možná neexistuje. Teď tu stojíme před problémem, že společnost stoprocentně vlastněná městem prosoudí pět milionů korun, což jsou obrovské prostředky. Na mě se obrátila spousta občanů, jak se to bude řešit. Nechtějí, aby se za naše společné peníze prosoudilo takové množství prostředků bez podkladů, které by jednoznačně říkaly, tu žalobu podejme. Nejen proto, že členové představenstva budou mít bůhvíproč pifku na minulé představenstvo a budou se soudit z jiných důvodů, u nichž třeba ani nešlo o hospodárnost té investice,“ řekl.

Dagmar Ponechalová, která je rovněž zastupitelkou, uvedla, že už prvoinstanční rozsudek upozornil, že žaloba je špatně koncipovaná.

„Přesto Technické služby v této věci podaly za další peníze odvolání a za další dovolání. V dopise na to byla upozorňována rada města. Neudělali pro to vůbec nic, žádnou iniciativu k zastavení, podávání dalších a dalších odvolání a opravných prostředků. Tomuto mrhání prostředků se dalo zabránit,“ je přesvědčena.

Spor o jesenické wellness? Trvá dál, teď jej posoudí nejvyšší soudci v Brně

Z úst představitelů vedení města opakovaně zaznívalo, že záležitosti okolo žaloby byly v kompetenci představenstva firmy a samospráva do nich nezasahovala. Radní v pozici valné hromady a představenstvo mají ostatně vůči technickým službám různé kompetence.

„Souhlasím, že je to velmi vážná věc a zda byla žaloba podána správně, s rozmyslem a po důkladné analýze, to budeme chtít vědět. Jak se věc řešila z úrovně představenstva k bývalému představenstvu, to budeme řešit také. Nicméně znovu se zabývejme také tím, zda byly peníze na tu investici (rekonstrukci budovy koupaliště s vybudováním wellness, pozn. red.) vynaloženy správně a hospodárně,“ řekl radní Tomáš Vlazlo.

Deník se s otázkami ohledně výsledku soudu začátkem týdne obrátil na současné představenstvo městské firmy. Žádal zároveň o informaci, z jakých zdrojů budou náklady na soudní výlohy uhrazeny. Odpověď však do poledne v pátek 17. února nedorazila.