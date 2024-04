Na svahu pod Předním vrškem se do dáli táhnou řady mladých ovocných stromů. Při bližším pohledu se ukáže, že na řadě z nich raší lístky místo větví na pouhých pahýlcích. Na větvičky, které kdosi ze stromků utrhal, leží na zemi.

„Je toho víc než minulý rok, zhruba čtyřicet kusů ze sta. I poškození je závažnější. Hlavně proto, že na většině stromků byla zapěstovaná korunka a je to zlomené pod ní,“ popsal Juraj Grňo ze spolku Silezika. Ten před čtyřmi lety projekt výsadby jesenického veřejného sadu koordinoval a zabezpečil na něj finance. O stromky se stále stará.

Nad Jeseníkem lidé vysadili veřejný sad. Podívejte se

Podobná událost se stala loni, poškozených však bylo méně stromků. Juraj Grňo je tak přesvědčený, že jde o záměr s cílem sad zničit.

„Minulý rok jsme to nevěděli, mohlo se to jevit jako náhodný vandalismus. Ale teď je to tak systémové, že ten sad musí někomu ležet v žaludku. Pod roubem byly zlomené dva tři stromky. Dají se přeroubovat, ale určitě to výrazně zpomalí rozvoj sadu. Pokud to takto půjde dál, je to způsob, jak znemožnit zapěstování stromků,“ řekl k opakovanému poškození.

Dostupné bydlení v Jeseníku nevznikne. Kvůli drahotě

Vandal škodu napáchal někdy mezi koncem února a 20. březnem. Poškozené stromky už sadař ošetřil. Materiální škodu Juraj Grňo vyčíslil na padesát tisíc korun, závažnější je však újma na přírodním bohatství. Ovocné stromky jsou raritní staré odrůdy.