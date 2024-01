Po čtyřleté přestávce se do Jeseníků vrací prestižní vojenská soutěž. Armádní Winter Survival v Jeseníkách je tradiční vytrvalostní víceboj, který simuluje nasazení vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Soutěžící tříčlenná družstva se musejí vypořádat s náročnými disciplínami a prokázat víc než jen fyzickou zdatnost a výdrž.

Winter Survival je Mezinárodní mistrovství Armády ČR v zimním přírodním víceboji. Začíná v neděli na Ovčárně pod Pradědem, a soutěžní výmy budeme v Jeseníkách potkávat až do konce ledna. | Foto: Jiří Pařízek

Ve dnech 28. ledna až 2. února se zde Winter Survival 2024 uskuteční jako 27. ročník otevřeného mezinárodního mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji.

Winter Survival ověřuje, zda voják ovládá vše, co potřebuje k přežití a nasazení v zimních podmínkách. Disciplíny nutí závodníky k vlastní volbě a kreativitě. Každý musí vystačit pouze s vlastními silami a s prostředky, které nese na zádech.

Jeho specifikem je je i extrémní psychická zátěž. "To vše z armádního survivalu činí unikátní závod nemající ve světě obdoby. Například rakouští horští myslivci, pravidelní a velmi dobří účastníci závodu, kteří doma suplují i horskou službu, otevřeně přiznali, že se s něčím podobným dosud nesetkali. Soutěž je tedy mezi zahraničními účastníky, kteří do Jeseníků pravidelně přijíždějí z Belgie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, vysoce hodnocena," informují organizátoři závodu.

Winter Survival 2020 v okolí Karlovy StudánkyZdroj: Deník / Lukáš KaboňZávod je výběrový, takže do Jeseníků nemůže přijet nikdo, kdo by detailně neznal problematiku přežití, vojenského lezení v podmínkách sněhu a ledu nebo práci s mapou. Do značné míry je kladeno rovnítko mezi úrovní výcviku a obtížností závodu.

"Ta se postupně zvyšovala až do jakéhosi vyvrcholení v letech 2002 až 2005, kdy gradovala vzhledem ke zkušenostem družstev. Winter Survival je dnes do jisté míry zrcadlem přípravy a výcviku jednotek. Účastníky motivuje k individuální a společné přípravě," vysvětlují organizátoři, proč má Winter Survival takové renomé.

Vojáci budou cvičit v okolí Vrbna

Část závodu proběhne také v okolí Vrbna pod Pradědem, takže místní i návštěvníci Jeseníků musí počítat se zvýšeným pohybem vojenské techniky a závodníků na silnicích, ale i ve volné přírodě a v okolních lesích.

V minulých ročnících vojáci například sjížděli na lyžích po vrbenské sjezdovce, stříleli na myslivecké střelnici v Mnichově nebo na Drakově. Plnili soutěžní úkoly také při zdolávání řeky Opavy mezi Vrbnem a Karlovicemi nebo na Bílém Potoku.

Na skalách okolo Vrbna absolvovali lezecké disciplíny. Soutěžící týmy se pohybují pěšky nebo na lyžích či sněžnicích, další vojenský personál se přepravuje auty. V některých lokalitách tak může být rušno.

Drsné Jeseníky

Během čtyř soutěžních dnů v rámci mnohakilometrových přesunů budou tříčlenné vojenské hlídky zdolávat skalní stěny, překonávat vodní toky a říční rokle. Ideální přírodní podmínky poskytují právě Jeseníky, které umí být v zimě pěkně drsné i pro ty nejlepší vojáky - závodníky.

Letos vojáci ve Vrbně absolvují biatlon a měřené sjezdy na lyžích. Budou poskytovat první pomoc a transportovat zraněného, čeká je střelba z armádních zbraní a hod granátem na cíl, dvě noci stráví ve volné přírodě a budou plnit další praktické úkoly spojené se zkouškou psychické odolnosti a s přežitím v zimním prostředí hor.

Celková délka přesunů na lyžích s veškerou výbavou pro přežití bude přes 80 kilometrů.