Z Jeseníku v Olomouci za 55 minut. Tak by mohli cestoval obyvatelé Olomouckého kraje, pokud by došlo na vybudování nového železničního dopravního spojení Hané a Jeseníků. Jeho součástí by byl i tunel pod Červenohorským sedlem. Jeseničtí se zasazují o prostou elektrizaci stávající trati přes Ramzovou. Byla by hotová dřív a vyšla by levněji.

Olomoucký kraj dostal první zářijové pondělí další průběžné výsledky studie nového dopravního spojení Jesenicka s vnitrozemím kraje. Materiál už je téměř hotový.

„Máme parametry celého projektu, ve skutečnosti se jedná o zkapacitnění a modernizaci i nové úseky vlakové dopravy ze Zábřehu až do Jeseníků a dále s pokračováním až na polskou hranici. Často zmiňovaný tunel pod Sedlem je jen jednou z částí celého projektu,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Hejtman: Trať bude mít celoevropský význam

Podle jeho slov jde o významný projekt nejen pro dopravu, ale i celkový rozvoj severu kraje. „Je to koncipované tak, aby to nebyla jen regionální trať, ale pokračovala by do Polska. Měla by celoevropský význam,“ zdůraznil hejtman.

V souvislosti s projektem by bylo nutné změnit zásady územního rozvoje kraje a další dokumenty.

Náklady na nové dopravní spojení studie aktuálně odhaduje na celkem 18 až 19 miliard korun. „Ta částka je ohromující a bude záležet, zda stát finančně pomůže. S vládou o tom jednáme už několik měsíců, studie bude jedním z podkladů pro další jednání. Moc bych si přál, aby se podařilo tyto oblasti propojit železniční dopravou,“ doplnil Josef Suchánek s tím, že jde o nadčasový projekt.

Část patří svazku obcí

Železniční spojení by částečně využívalo současnou infrastrukturu, od Petrova nad Desnou do Jeseníku a dále na polské hranice by trať vedla v nové trase. Záměr by zahrnoval i soukromou Železnici Desná, která patří Svazku obcí údolí Desné.

Podle starosty Vikýřovic se bude studie se starosty ze Šumperska projednávat v příštích dnech. „Jako první místopředseda Svazku obcí o tom oficiálně nic nevím, nikdo s námi v tomto směru zatím nemluvil. Ani jsme o tom nejednali na valné hromadě,“ řekl Václav Mazánek.

„Trochu mě překvapilo, že se to objevilo na stole. Sám čekám, co nám na jednání příští týden řeknou,“ doplnil.

Místostarosta Jeseníku Václav Urban, který je zároveň členem krajské komise dopravy, vidí případnou realizaci nové trati s tunelem v horizontu dvou či tří desítek let. Jako rychlejší řešení proto prosazuje elektrizaci stávající trati ze Zábřehu do Jeseníku přes Ramzovou.

Tunel za miliardy, nebo elektrizace přes Ramzovou?

„Myslím si, že je to reálná věc, i z pohledu kratší jízdní doby z Jeseníku do Zábřehu. Jednalo by se o prostou elektrizaci, která není investičně tak náročná. Udržitelnost se pohybuje kolem dvaceti let. Investice do elektrizace není tolik finančně ani technicky náročná, s ohledem na životnost se klidně může provést a pak by se teoreticky mohl zbudovat tunel,“ řekl.

Důležitý pro životaschopnost nového spojení by byl postoj polské strany, zda by o něj měla vůbec zájem. Nejde přitom pouze o dopravu lidí, ale i nákladu, což má pro ekonomiku jakéhokoli železničního projektu důležitý význam.

V současnosti Olomoucký kraj s Polskem funkční železniční spojení nemá. Z Jeseníku do Krnova jezdí čtyři páry spěšných vlaků přes polské Glucholazy. Spojení do polského vnitrozemí zde však chybí, respektive ho zajišťují jen o víkendech dva páry osobních vlaků.

Nejbližší železniční spojení s Polskem existuje přes Lichkov na Ústeckoorlicku. Denně odtud jezdí šest párů osobních vlaků do Kladska nebo dál do Vratislavi. Nákladní doprava přes tento elektrifikovaný hraniční přechod je spíše slabší.