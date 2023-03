Lyžníci dokonce pořádají závody v historickém lyžování, exhibice a různé výpravy do polárních oblastí nebo na ledovce. Retro, recese, dobrodružství a adrenalin v jednom. To je zážitek! Už jen jízda na historických lyžích na vleku je plná záludných nástrah. A co teprve sjezd. S takovou výbavou je lyžování hotové peklo.

Retrolyžař na vleku

V Jeseníkách řádí milovníci starých lyží v kostýmech například ve skiareálu Ovčárna přímo pod Pradědem. Na sjezdovce „C“, co vede nad hotelem Figura až na hřebeny „Moravského ledovce“ mohou zvědavci sledovat, kolik legrace a utrpení si retrolyžař musí vytrpět už na vleku.

A co teprve při rychlé jízdě na sjezdovce. To už je challenge pro šílence.

Musí spoléhat na neovladatelné lyže s vázáním kandahár, které pasuje na libovolné boty se žlábkem v podpatku. Toto vázání nám dodnes připomíná, že v afghánském městě Kandaháru v roce 1880 britské jednotky pod velením Fredericka Sleighe Robertse osvobodily obklíčenou posádku. Roberts se vrátil z Afganistánu do Anglie jako oslavovaný hrdina s přezdívkou Roberts of Kandahár.

V roce 1911 starého lorda Robertse průkopníci lyžování přesvědčili, aby ve Švýcarsku převzal záštitu nad prvním závodem ve sjezdovém lyžování. Tak se zrodil Roberts of Kandahár Challenge Cup, a podle něj bylo později pojmenováno slavné vázání kandahár. Toto vázání s čelistmi, s pružinami a předním napínákem roku 1929 sestrojili švýcarští bratři Reugové.

Dřevěná prkna s kandahárem

Minimálně dvacet let mělo vázání kandahár celosvětový monopol. Drtivou převahu na všech světových sjezdovkách mělo až do konce šedesátých let, než výrobci začali experimentovat s bezpečnostním vypínáním špičky.

Dřevěná prkna s kandahárem najdete nejen muzeích, ale jsou docela běžné také na půdách a horských chatách. Občas u nich leží také "žehličky" na suchý líh, aby rozpuštěný vosk pořádně vsáhnul do dřevěné skluznice.

Zní to neuvěřitelně, ale historické lyže z jasanového dřeva se u nás vyrábí dodnes. Na lyže „jasanky“ se specializuje truhlářská dílna Zdeňka Frymla v Dobrém v Orlických Horách. Tady už třetí generace truhlářů provozuje pradávnou metodu napařování a ohýbání lyží. Ta ukáže, zda truhlář správně vybral a zpracoval lyži, nebo pochybil, takže mu místo lyže mu z formy vypadnou třísky na zátop.

Letos v lednu se jel už 11. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v historickém lyžování ve skiareálu Gruň-Staré Hamry v Beskydech poblíž přehrady Šance.