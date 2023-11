Zemřel Zdeněk Zerzáň, horal, dobrodruh, amatérský pilot a dlouholetý náčelník Horské služby Jeseníky. Jeho srdce dotlouklo v neděli 26. listopadu. Bylo mu 86 let.

Zdeněk Zerzáň na snímku z roku 2016. | Foto: DENÍK / Daniela Tauberová

Smutnou zprávu potvrdila horská služba na sociální síti Facebook. „Dvacet let jako náčelník vedl horskou službu v Jeseníkách a zasloužil se o záchranu mnoha životů. Byl to také vynikající sportovec. Jako první a nejspíš jediný sjel v roce 1980 na lyžích nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. Byl to muž každým coulem,“ uvedla na svém Facebooku horská služba.

Náčelníkem jesenické horské služby byl dlouhých dvacet let – v letech 1967 až 1987. Právě on ukryl na horské chatě na Vřesové studánce v roce 1968 po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy známou gymnastku Věru Čáslavskou.

Ta se tehdy chystala na olympiádu v Mexiku, odkud později přivezla čtyři zlaté medaile. V tu dobu po ní ale šla sovětská tajná služba, protože podepsala prohlášení 2000 slov.

Zdeněk Zerzáň o Věře Čáslavské: Byla v ní velká síla, i když bojovala s nemocí

„Zavolal mi správce stadionu. Dostal echo od člověka z Okresního výboru KSČ, který mu telefonoval, ať se Věra urychleně schová, protože mají hlášku, že NKVD (Lidový komisariát pro vnitřní záležitosti, později sovětská tajná služba) jde po signatářích 2000 slov. Přijel jsem do tělocvičny, sbalili jsme věci, zašli za trenérkou a valili pryč na Vřesovou studánku. Musel jsem si tajně půjčit terénní auto z letiště,“ vzpomínal Zdeněk Zerzáň před sedmi lety v rozhovoru pro Deník.

Vzpomínal, jak Věra Čáslavská na horské chatě při přípravě na olympiádu sama složila metráky koksu a trénovala na kládě. „Na plácku u chaty cvičila, vzala si kládu, co zbyla ze stavby, a využila ji jako kladinu,“ popisoval před časem Zdeněk Zerzáň.

Věra Čáslavská na něj nezapomněla, ani když se coby sportovní hvězda vrátila z Mexika se čtyřmi zlatými olympijskými medailemi. Přáteli zůstali až do Čáslavské smrti v roce 2016.

Zdeněk Zerzáň byl dvacet let náčelníkem Horské služby Jeseníky.Zdroj: Horská služba ČR

Rodák ze Zlína se do Jeseníků dostal s rodiči v devíti letech, kdy se přestěhovali do Koutů nad Desnou. Zůstal jim věrný celý život.

Velkým koníčkem Zdeňka Zerzáně bylo cestování a letectví. Procestoval 45 zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Jako první na světě v roce 1980 sjel na lyžích nejvyšší africkou horu Kilimandžáro.

Byl držitelem pilotního průkazu pro motorová, bezmotorová i ultralehká letadla a dlouhá léta působil v šumperském aeroklubu, provozoval i leteckou školu. V letech 1994 až 1998 byl místostarostou Šumperka. Založil a deset let také předsedal Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Čest jeho památce.