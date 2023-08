Hned několik náročných zásahů absolvovali o uplynulém víkendu horští záchranáři v Jeseníkách. Pátrali po ztraceném houbaři i muži s malou dcerou a zasahovali u zraněné seniorky v údolí Bílé Opavy. Společným jmenovatelem všech zásahů bylo počasí a podcenění dřívějšího soumraku.

Horská služba. Ilustrační foto. | Foto: HSČR

V sobotu 26. srpna ve 21:15 hodin vyrážela Horská služba pátrat po pohřešovaném otci s desetiletou dcerou v okolí hřebenu Králického Sněžníku. Horskou službu kontaktovala žena, jejíž manžel s dcerou nedorazili během túry na smluvené místo.

V průběhu výletu se pár rozdělil, otec bohužel ale zaměnil turistické značení za cykloturistické a s dcerou sešli ze správné trasy. Jeho telefon navíc nebylo možné kontaktovat a začínala další bouřka. Posádky horských záchranářů pátraly po obou stranách hřebene Králického Sněžníku. Okolo půlnoci se telefon pohřešovaného opět objevil v síti operátora jako aktivní, což záchranářům umožnilo ho kontaktovat.

„Pochvala manželskému páru patří za správné vyhodnocení situace. Zbloudilá žena došla na silnici a pokračovala do nejbližší obce, odkud nás kontaktovala. Otci pak za to, že duchapřítomně při blížící se bouřce změnil směr a s dcerou se vydali z hřebene do údolí k nejbližšímu příbytku, kde si hned začal dobíjet telefon,“ komentoval situaci zasahující záchranář Horské služby.

Seniorce došly síly v údolí Bílé Opavy

V neděli odpoledne pak horští záchranáři z Karlova zasahovali u osmdesátileté seniorky, která se s přítelkyní vydala na túru údolím Bílé Opavy a zhruba v polovině trasy jí došly síly. Seniorka byla vyčerpaná a nemohla dále sama pokračovat v cestě.

Kolemjdoucí turista kontaktoval prostřednictvím aplikace Záchranka Horskou službu, která vyrazila na místo s džípem a čtyřkolkou. „Čtyřkolkou jsme se dostali zhruba sedm set metrů pod místo, kde byla vyčerpaná turistka, zbytek jsme museli s rakouským vozíkem zvládnout terénem pěšky. Ošetřili jsme ji, poskytli tepelný komfort a vozíkem transportovali zpět ke čtyřkolce,“ komentoval situaci zasahující horský záchranář. Na čtyřkolce pak seniorku převezli do Karlovy Studánky, kde už čekala sanitka. Celá akce trvala více než dvě hodiny.

Pomohl nabitý telefon

V neděli odpoledne také skupina houbařů nahlásila na stanici Skřítek pohřešování svého kamaráda. „Okolí Skřítku je vyhlášená houbařská lokalita, je to však také lokalita rašelinišť a bažinatého terénu a houbaři zde bloudí každoročně,“ řekl k zásahu náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller, který v tu chvíli sloužil coby dispečer pro oblast na stanici Ramzová.

Ztracený houbař měl naštěstí nabitý telefon. I když v něm neměl nainstalovanou aplikaci Záchranka, umožňuje tato aplikace Horské službě i tak pomocí SMS určit polohu ztraceného člověka. Na základě této hrubé lokalizace navázal záchranář po krátkém pátrání v terénu přímý kontakt. Celá akce trvala okolo dvou hodin.

„Tyto i další víkendové zásahy v Jeseníkách měly šťastný konec, apelujeme ale na turisty, aby za bouřlivého počasí a s blížícím se koncem léta své trasy plánovali mnohem pečlivěji a počítali s tím, že počasí je stále nevyzpytatelnější a mnohem dříve se stmívá,“ doplnil náčelník Horské služby Jeseníky.