Do Jeseníků vyrážejí skibusy. První vyjedou už 6. ledna

„Jsou to různé autobusy, s nimiž jezdí různí řidiči. Ve dvou nebo třech případech cestující řidiče slovně napadli. Po této špatné zkušenosti řidiči informovali své vedoucí a výsledek je, že dopravce nařídil, že nebude brát lidi ve skialpech a lyžařských botách,“ popsal ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Systém skibusů doplňují ještě bílé autobusy veřejné linkové dopravy objednávané Olomouckým krajem. Jedná se o spoje mezi Jeseníkem a Šumperkem, které z Koutů do Šumperku pokračují jako běžná linka. Do nich lze nastoupit v běžkařské obuvi, v botách na sjezdové lyžování nebo skialpech však ne.

Skibusy jezdí o víkendech mezi Jeseníkem a Kouty nad Desnou. Tvoří je vozy dvojího druhu. Modrý autobus objednává Sdružení cestovního ruchu Jeseníky . Do nich mohou lyžaři nastupovat v jakýchkoli botách.

„Cestující se na trase mohou zorientovat třeba podle podoby autobusu nebo pohledem do jízdního řádu. V lyžařské obuvi mohou bez obav nastoupit do skibusu, který jezdí šestkrát v sobotu a čtyřikrát v neděli v trase Jeseník – Kouty nad Desnou. Ve spojích, které jedou z a nebo do Šumperka, tato možnost neplatí, protože jezdí podle podmínek integrovaného systému Olomouckého kraje,“ vysvětlil Jan Holub.

Skibusy v Jeseníkách v sezoně 2024Zdroj: Město Jeseník

„V modrém skibusu jsme navíc upravili podlahovou krytinu tak, aby cestující neuklouzli. Je to stejný autobus jako na plakátech, které informují o jeho provozu,“ doplnil.

V jakékoli obuvi se mohou přepravovat cestující autobusů s odjezdem z Jeseníku v 8.25 a 15.55 po oba víkendové dny a ve 13.55 o sobotách. Z Koutů tyto autobusy odjíždí v 9.15 a 16.50 po oba víkendové dny a v 15.05 o sobotách.

Skibusy v Jeseníkách jezdí o víkendech do 10. března. Smyslem je umožnit turistům, aby se dostali do hor v lepší časy nebo měli návaznost na vlakové spoje.

Skibusy v Jeseníkách - jízdní řád 2024.Zdroj: Deník/ Redakce

Skibusy v Jeseníkách - jízdní řád 2024.Zdroj: Deník/ Redakce