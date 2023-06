/VIDEO, FOTO/ Letní slunovrat, nejkratší noc roku, po celém světě v mnoha kulturách provází shromáždění na magických místech. Také Jeseníky mají takové tajemné místo, kde se lidé kolem roku 1900 shromažďovali při slunovratech. Slunovratové Skalisko s dvanácti schody je součástí Morgenlandu – Jitřní země.

Slunovratové Skalisko v Morgenlandu 23.6. 2023 | Video: František Kuba

Takto dávní jeseničtí horalé pojmenovali louky, kde první ranní paprsek slunce překoná hřebeny Jeseníků a dotkne se země. Místo samozřejmě má také český název Ranná. Ten ale zní příliš obyčejně, takže i čeští literáti dávají přednost německému Morgenland.

Pavel Šuba pojmenoval svou knihu „Klíč k Morgenlandu“ a Richard Sklář vydal knihu "Morgenland – Za tajemstvím třetí říše“. Autory fascinoval typicky sudetský "českoněmecký" příběh maličké osady pod Pradědem, kterou před válkou tvořilo pár domů.

12 schodů vysekali před 120 lety

Pavel Rapušák z Klubu za starý Bruntál, který organizuje vlastivědné výlety, se rozhodl oživit v Jeseníkách zapomenutou tradici letních slunovratů. Letošní letní slunovrat 21. června oslavil přenocováním ve vysílači na vrcholu Pradědu v nadmořské výšce 1492 metrů, a ráno se vydal směrem na Morgenland. Dá se tam pohodlně dojít od nádraží v Rudné pod Pradědem nebo z Podlesí.

Vrchol slunovratového skaliska leží ve výšce kolem 800 metrů. Kdysi byly výlety do Morgenlandu tak oblíbené, že se zde dokonce uživila hospoda pro výletníky a lázeňské hosty.

„Víme z historie, že kolem roku 1900 začali ke Skalisku chodit lidé o letním slunovratu. Když se před vámi na kopci z ničeho nic objeví sedmimetrová skála přímo na vršku, uvědomíte si, jak je to neobvyklé místo. Víme, že z té skály na jednu stranu byla dohlednost až do Bruntálu a na druhé straně bylo vidět špičku Pradědu, tehdy ještě se starou rozhlednou. Dnes už výhledy omezily stromy. Jestli lidé na slunovrat u toho Skaliska zpívali, sbírali byliny, trhali květiny nebo zapalovali ohně, to dnes už nevíme. Nebo aspoň my jsme se o tom nedozvěděli,“ uvedl Pavel Rapušák z Klubu za starý Bruntál s tím, že o významu tohoto magického místa svědčí dvanáct schodů vytesaných do té nejtvrdší skály.

Na slunovraty do Morgenlandu před 120 lety přicházelo stále více lidí. „To Skalisko je dost vysoké, takže se nahoru lezlo dost blbě. Proto majitel toho pozemku ještě s jedním horníkem kolem roku 1903 pracovali čtyři měsíce na tesání schodiště do skály. Po obvodu vede nahoru dvanáct schodů, po kterých se dá pohodlně vystoupat navrch. Tak jsme si koupili na Dnech města Bruntálu velký lampion, který si tam rozsvítíme,“ popsal Pavel Rapušák novodobý slunovratový zvyk Klubu za starý Bruntál.

Kde první paprsek slunce políbí zemi

Pokud se rozhodnete projít Malou Morávkou z dolního konce obce na horní, čeká vás převýšení 900 výškových metrů a exkurze do různých klimatických pásem. Obec Malá Morávka má ve svém katastru jak ikonickou horu Praděd s vysílačem, tak Morgenland, který téměř nikdo nezná.

"Morgenland je vlastně taková náhorní plošina otevřená na všechny strany a díky tomu tam dopadají první paprsky ranního slunce. Slunce tam pak vydrží celý den, takže je tam podstatně tepleji, než jinde v Jeseníkách. Proto tam tak rád chodím se psem. Pokud možno každý den. Tu nádheru doplňují daleké výhledy na Velký kotel a Praděd," popsal svou zkušenost s Morgenlandem starosta Malé Morávky Ondřej Holub v rozhovoru pro Deník. Z Morgenlandu je skvělý výhled také sopky Velký i Malý Roudný.

"Podle mých zkušeností v Morgenlandu bývá daleko tepleji než třeba o pár kilometrů dál v Karlově. Severní svahy Jeseníků jsou ve stínu. Proto na nich tak dlouho leží sníh a funguje tam chladnější klima. Na otevřené louce máte třeba 15 stupňů, ale sotva přijdete pod les, tak tam bez bundy nevydržíte. Díky tomu si u nás můžete naplánovat výlet do teplých nebo studených oblastí Malé Morávky podle libosti," vysvětlil starosta Malé Morávky jak zde funguje fenomén mikroklima.

Konec těžby spustil úpadek Morgenlandu

Nejstarší zmínka o Morgenladu je z roku 1662. Jeho úpadek souvisí s ukončením těžby, ale ještě před druhou světovou válkou zde stálo 12 chalup a oblíbená výletní hospoda. Dnes přes Morgenland vede například červená turistická značka z Malé Morávky do Karlovy Studánky. Turisty sem láká posezení ve stínu jasanu ztepilého.

Má přes dvě století a nese jméno Vévoda. Je od něj výhled na sopky i okolní louky zalité sluncem. Po středověkých hornících, kteří zde kutali zlato a polymetalické rudy, tady zůstaly v okolí opuštěné doly a štoly, které dnes slouží jako zimoviště netopýrů. Když se ruda vytěžila, z horoníků se stali zemědělci a řemeslníci. Případě dělníci, co dojížděli za prací do železáren v Malé Morávce. Všichni obyvatelé Morgenlandu byli sudetští Němci, takže je po válce čekal odsun. Českým dosídlencům z vnitrozemí se nechtělo živořit na náhorní planině bez elektřiny, kam nevede ani silnice. Jediný dům, který se podařilo zachránit, dnes slouží už jen jako rekreační chalupa.