Podobnou zkušenost má starosta Žulové Radek Trsťan. „Nemám od lidí žádné informace, že by si někdo na bankomat stěžoval. Kdyby se tam konaly nějaké divné transakce nebo nabídky, lidé by asi volali,“ řekl.

Dva miliony za měsíc v malém městečku

Žulovský bankomat lidé docela využívají. „Vidím na něj z okna a pořád tam někdo stojí. Lidé tam vyberou přes dva miliony měsíčně, což není málo,“ dodal.

Na Červenohorském sedle funguje první bankomat

Naopak starostovi Rapotína Bohuslavu Hudcovi si jeden z místních na bankomat stěžoval.

„Sám jsem si to ověřil a strhlo se mi dvacet korun. Mám přitom VIP bankovní služby a neměl bych mít žádné poplatky. Už jsem to řešil s paní, která nám bankomat zavedla. Do dalších obecních novin budeme dávat článek s upozorněním. Už v minulosti jsme občany informovali, že kdo nemá VIP služby, tomu bude stržena určitá částka. A to odhlížím od toho, že tento poskytovatel se zaměřoval na cizince a poskytování eur. Ta už nelze v tomto bankomatu vybrat, protože to pro tuto firmu není výhodné,“ uvedl starosta Hudec.

Všichni starostové se v minulosti snažili do svých obcí dostat bankomaty klasických bank. Jenže neuspěli. Přesněji řečeno, banky jim daly takové podmínky, které byly neakceptovatelné.

Obyvatelé Lipové se obávají o bankomat

„Poskytovatelé klasických bankovních služeb chtějí třicet tisíc výběrů ročně. To ale na vesnici, jako je ta naše, není možné naplnit. Klasičtí bankovní poskytovatelé chtějí rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem výběrů zaplatit. Druhá zásadní věc je, že veškeré stavební úpravy spjaté s umístěním bankomatu jdou za žadatelem, to by bylo za obcí. A to se bavíme o dalších dvou a půl milionech korun. Proto jsme přistoupili k tomu, že platíme dvanáct tisíc pět set za poskytování služeb Euronetu. Tuto částku obec našeho typu skousne,“ řekl Bohuslav Hudec.

Služba hlavně pro turisty

„Abych pravdu řekl, jsem rád, že ho tady máme. Kvůli turistům. Dřív se bankomat hodně ptali turisté z Ramzové, z Petříkova. Byli rozčarovaní, že musí až do Lipové,“ řekl Roman Roušal.

Bankomaty na vsích a v menších městech? Jen utopie

Ostružná za provoz bankomatu neplatí nic, jen poskytuje elektřinu. V Žulové radnice platí měsíční paušál šest tisíc korun.

Starostové si nicméně bankomaty, které z lidí tahají bez jejich vědomí peníze, nepřejí.

Radnice poslala provozovateli bankomatu jasný vzkaz

„Písemně jsem vyzval tuto společnost, aby zjednala obratem nápravu, jinak s nimi ukončíme spolupráci. Nechceme podvádět naše občany ani turisty. Bankomat je umístěn v blízkosti obecního úřadu, tím pádem by to měla být věc prověřená, neměla by nikoho uvádět v omyl,“ řekl Bohuslav Hudec.

Bankomat Euronet v Rapotíně v březnu 2024.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

„Zatím nemáme důvod ho rušit. Kdyby se v bankomatu objevily nějaké spekulace nebo divné transakce, tak bychom řekli, aby to spravili, nebo bychom s nimi ukončili spolupráci,“ dodal Radek Trsťan.