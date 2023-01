Stovky hodin v přírodě, pozorování zvířat v horách a pak spousta času ve střižně. Marián Polák z Opatova u Svitav uvedl do kin dokumentární snímek Jeseníky – království horské divočiny. Zachycuje celý rok v Jeseníkách, s kamerou se podíval do bezprostřední blízkosti divokých zvířat i ptáků. Ve Svitavách bylo na promítání ojedinělého snímku plné kino.

Spolujezdec utekl, řidič pod drogami se vzdal policii

Film vznikal u příležitosti 50. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. „Podobný dokument tady dlouhá léta chyběl. Zvláště v dnešní době je velmi důležité naši přírodu správně popularizovat. Věřím, že i tento film k tomu přispěje. Vzdělaný návštěvník s ohleduplným chováním je velkým spojencem a pomocníkem v moderní ochraně přírody,“ uvedl Petr Šaj, vedoucí Správy CHKO Jeseníky a jeden z tvůrců filmu.

Vydaly by na seriál

Štáb pracoval pod vedením režiséra, kameramana a producenta Mariána Poláka z Opatova u Svitav. „Když jsme před lety natáčeli film Planeta Česko, Jeseníky jsme vynechali. Zabraly by polovinu filmu. Chtěl jsem zpracovat Jeseníky, které jsem měl vždycky rád, ale nikdy neměl čas je zachytit do dokumentu. Tento snímek přináší zhuštěný pohled toho, co jsme natočili. Jeseníky by vydaly na seriál,“ řekl při svitavské premiéře Polák.

Filmaři strávili v lesích, údolích a u řek Jeseníků čtyři roky. „Na tento typ filmu není reálné mít dopředu scénář,“ podotkl Šaj. Filmaři tak během práce v terénu zažili mnohá překvapení a nevídaná setkání. „Některé druhy zvířat se točily špatně. Třeba sluka. Přišla informace od lesního dělníka, že našli hnízdo jeřábků lesních, a pak se ukázalo, že to jsou sluky. Kdybychom si řekli, že natočíme sluku u hnízda, tak to nedopadne. To je skoro nemožné, chce to kus štěstí,“ vysvětlil Polák.

Věčný boj s psími výkaly na chodníku. Lidé v Litomyšli navrhli registr DNA

Právě jeřábek lesní dal štábu nejvíc zabrat. „Na jeřábkovi jsem si vylámal zuby už na Šumavě. V Jeseníkách to vypadalo nadějně, ale jak jsme se na něj zaměřili, přestalo to být snadné. Zvířata jsou nevyzpytatelná. Za čtyři roky jsem udělal jeden záběr jeřábka a ten ani ve filmu nakonec není. Štěpán Mikulka udělal lepší,“ podotkl režisér Polák.

Se srdcaři na koleně

Film Jeseníky – království horské divočiny nemá ani stopáž celovečerního snímku, přesto vyprodává kina. „Během covidu nám vypadli sponzoři a bylo složité natáčení dotáhnout. Je zázrak, že to vzniklo. Udělali jsme to se srdcaři na koleně. Porovnávat s Planetou Česko Jeseníky nemůžeme, každý snímek je jiný,“ dodal Polák.

U Opatovce roste železniční most pro neexistující dálnici. Podívejte se z dronu

Štáb tvořili zejména místní filmaři a velcí milovníci Jeseníků, kteří tráví v terénu během roku spoustu času. To umožnilo zachytit vzácné okamžiky z proměn nálad krajiny a skrytého chování zvířat. Řadu zvířat možná běžní návštěvníci hor ani nikdy neviděli. Bývají plachá a kameramani za nimi museli šplhat často do obtížného horského terénu.

Film Jeseníky – království horské divočiny zamíří na filmové festivaly a potom ho uvidí i televizní diváci.