Kolonii Rakousko v dolní části Jindřichova tvoří pár bytovek. Hned na první z nich visí u vchodu cedulka s nápisem Povodeň a datem 07. 1997.

Víc vody, míň škody

„Jak máte znak, voda byla tenkrát po něj. Teď byla pod jen oknama. I když bylo víc vody v řece, koryto na to bylo připravené, zpevněné. Víc vody, ale míň škody,“ konstatuje starší muž, který stejně jako jeho sousedé vynáší do kontejneru věci z vyplaveného bytu.

Rakousko od nejhorší katastrofy ochránila hráz vybudovaná po poslední povodni. Tok řeky Branné odklonila, posledně se proud valil přímo na domy. Tentokrát přežil i most postavený bytelněji a výš.

Největší příval vody přišel do Jindřichova v neděli v jedenáct hodin. Obyvatele Rakouska obec evakuovala v sobotu večer. „V sedmadevadesátém se povodeň nečekala, teď se to vědělo týden dopředu. Někdo tomu věřil, jiný ne,“ povídá obyvatel domu číslo 97, když chvilku odpočívá s dalšími členy rodiny u otevřeného kufru auta.

Z nového SUV hromada šrotu

Po řadě dnů plných větru a lijáků svítí a z modré oblohy slunce příjemně hřeje. Bylo by to pěkné babí léto, nebýt té spouště všude okolo. Kusy kořenů, větví a kmenů, vymleté břehy, vytrhaný asfalt, o kus dál nanesené bahno a kamení. Říčku, v níž bývá vody tak po kotníky, několikadenní deště rozvodnily tak, že se pod zdejší papírnou rozlila po celém, přes sto metrů širokém údolí. Voda vystoupala až na násep trati a zalila zdejší nádraží. Na kolejích se objevuje rez a v následujících týdnech ho bude přibývat. Vlaky tudy nějakou dobu nepojedou. Trať je v okolí Jindřichova na řadě míst podemletá, koleje visí ve vzduchu.

Fotogalerie: Následky povodní v Bohdíkově a Raškově v úterý 17. září 2024 gallery 15 fotografií

Naproti obecnímu úřadu dravý proud utrhl břeh, z něhož se zřítily čtyři garáže. „Zrovna ten pán, co nese ty flašky s vodou, tam měl auto. Myslel si, že tam je v bezpečí, ale proud se začal točit, tak mu to auto vzalo,“ říká jeden z trojice mužů v montérkách a gumácích, který vylezl na železniční násep se hledí na trosky garáží.

Úplně nové SUV proplulo pod pěti mosty a budovou bývalé papírny. Skončilo jako zmačkaná hromada červeného šrotu na louce na konci obce. Druhé auto, které voda odnesla, místní ještě nenašli.

Přijelo plno pomocníků

Řeka v Jindřichově vzala několik lávek. Jednu z nich u fotbalového hřiště, další u vlakové zastávky v Nových Losinách. Branná si v těchto místech našla nové koryto, „Mně odplavala zahrada. Přečkal jsem tu jako jedinej, jinak všichni utekli. Tak jsem to burácení zažil se psem. Šplouchala mi voda po roh verandy. Ale nikoli dravá, ale zátopová. Pak jsme prorvali plot a odtekla. Takže baráku se nic nestalo,“ říká obyvatel posledního domu v Nových Losinách. Za ním stával ještě jeden, ten však v sedmadevadesátém řeka vzala a s ním i život jeho obyvatele. Dnes si znovu našla původní koryto.

Druhý den po povodni je Jindřichov plný lidí. Bagry vytahují kmeny z koryta řeky, energetici na několika místech opravují vedení vysokého napětí, na pomoc autobusem přijeli členové Červeného kříže na i hasiči z jižních částí okresu. „U nás je hotovo, zachráněno. Uklidili jsme a jeli pomoct tady. Budeme tu do čtvrtka. Když můžeme, pomůžeme, zdejší kluci by nám taky pomohli,“ říká jeden z dvojice hasičů z Lukavice.

Z mostu pod Kolonkou kouká na řeku starý manželský pár. Našla si tu druhé koryto a mezi domy a lesní strání vytvořila ostrov. „Tím, že bagry při povodni vytahovaly věci z řeky, zabránili hodně škodám. Je to strašné, ale tolik lidu tady nikdy nebylo,“ říká senior směrem k pomocníkům. „Starosta to zorganizoval, i jídlo, léky zajistil. Kdyby byl na obci někdo jiný, to si nedovedu představit,“ dodává.

„Když jsem sháněl bagr, klepali si na čelo“

Se starostou Radkem Schwarzerem se scházíme o den později v šest hodin ráno. „Od sedmi mi zase začne kolotoč,“ vysvětluje brzký termín. Podle jeho slov měli Jindřichovští výhodu ve zkušenosti z minulých povodní a v technice, kterou se podařilo zajistit. Do obce přijely v předstihu v pátek čtyři bagry a lesnické auto s rukou. „Když jsem minulý týden sháněl v Olomouci bagr, někteří lidé si klepali na čelo,“ poznamenal.

Řeka se proplétá vesnicí a jen na státních silnicích je mostů v obci pět. Bagristé s technikou měli za úkol pod nimi udržet čistý průtok. Kdyby mosty ucpaly naplaveniny, voda by se rozlila po okolí a způsobila by mnohem větší škody.

Už od středy tým vedený starostou sháněl pohonné hmoty, léky, objednával jídlo, ke každé vodárně vyvezl elektrocentrálu. „Věděl jsem, že pokud to přijde, budeme v tom sami. Udělali jsme všechno pro to, abychom byli soběstační a vesnici uhájili. Jsem moc rád, že jsme udrželi mosty. Kdybychom o ně teď v půlce září přišli, nevím, co bychom dělali. Díky nim se k nám co nejdříve mohla dostat pomoc,“ řekl.

Při povodni v obci mimořádnou situaci řešil tým třiceti lidí. Bagristé, pracovníci úřadu, šéf areálu papírny i místní hasiči. Ti do poslední chvíle evakuovali obyvatele částí Rakousko a Kolonka. Řeka má přitom v Jindřichově obrovskou sílu. „Pět centimetrů vody a strhne vás to,“ líčí starosta.

Nakonec museli vodě ustupovat. Bylo jí tolik, že začal přetékat a prosakovat železniční násep naproti obecnímu úřadu. „Zespodu jsme museli rychle přesunout evakuované do patra. Kdyby příval vody trval o patnáct minut déle, řeka by násep vzala a vtrhla by i sem. To už byla krize,“ popisuje dramatické chvíle starosta.

Škody obrovské, ale řeku zkrotili

Je půlka září. V roce 1997 přišla velká povodeň začátkem července, nyní je o dva měsíce blíž zimě. „Nevím,“ odtuší Radek Schwarzer, na co se chci zeptat. „Teď zprovozňujeme vodu. Zatím nám chybí Nové Losiny. Potrubí spojujeme ve vzduchu. Po jednom dnu od povodně máme vodu v sedmdesáti procentech obce. Velký dík patří ČEZu, chlapi už v pondělí rozsvítili, co se dalo. Půjdeme krok po kroku,“ říká.

„Škody jsou obrovské, ale řeku jsme zkrotili. Baráky nám stojí, nikdo není mrtvý ani pohřešovaný. Spolupráce s lidmi byla skvělá a byli jsme připraveni,“ hodnotí starosta.

V úterý do Jindřichova přijeli dobrovolníci z Brna se třemi auty s humanitární pomocí. Náklad zaplnil půlku místní tělocvičny, patnáct lidí ho vynášelo snad půl hodiny. Jindřichovští, ač povodní těžce zasaženi, se chtějí rozdělit s Jesenickem, kde je na tom řada obcí ještě hůř.

„Zkusíme zjistit na Jesenicku lokalitu, která je nejvíc postižena. Chtěl bych tam od nás dostat pomoc. Rozdělíme se. Dnes tam chci poslat první auto. Nám jde elektřina, zprovozňujeme vodovod. Každý neměl to štěstí se připravit, každý tomu nevěřil a každý starosta neměl ty lidi, co jsem měl já. Pomoc musí jít dál,“ je rozhodnutý starosta. To už do místnosti přichází hasič z krizového štábu. K úřadu se sjíždí auta. V Jindřichově začíná další popovodňový den.