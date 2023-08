/FOTOGALERIE/ Vesnice v hlubokém údolí s chátrajícím průmyslovým areálem, kudy je radno jen projet. Tak mohli donedávna turisté mířící do Jeseníků vnímat Jindřichov. Nyní však mají důvod se zastavit. Láká k tomu originální odpočívadlo, které vzniklo u hlavní silnice. S automatem na kávu, knihovničkou či domečkem, který budovou vůbec není.

Odpočinkové místo v Jindřichově. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Naproti fotbalovému hřišti v Jindřichově stávala nevzhledná betonová kostka. „Zdobily“ ji reklamy na virtuální sídlo firmy a školicí prostory v Brně. Od letošního jara stojí na stejném místě bíle natřený domeček s historickými okny, dřevěnou střechou a truhlíky s květinami. Až při bližším pohledu člověk zjistí, že jde o betonový monolit, který prošel důkladnou proměnou.

„Je to stará betonová kostka, která je vchodem do bývalého náhonu do fabriky. Visely na ní staré reklamy. Nechtěli jsme, aby místo hyzdila, a po domluvě s papírnou jsme ji za pár korun vymalovali, dali falešná okna, květináče a střechu. Působí jako celnice,“ směje se starosta Jindřichova Radek Schwarzer.

Stolem prorůstá lípa. Bude dělat stín

Proměna betonové kostky je zatím poslední součástí revitalizace celého místa. Plácku u odbočky k osmipatrovému paneláku a osadě Labe dominuje dřevěný, z půli zastřešený altán. Pod ním stojí masivní lavice a stůl, kterým prorůstá lípa. „Je to náš národní strom. Myšlenka byla, aby rostl tím stolem a jakmile se koruna dostane nad střechu, bude dělat stín. Čekáme, až vyroste, daří se jí velmi dobře,“ poznamenal starosta.

Součástí odpočívadla je venkovní knihovnička, korýtko s pitnou vodou, prolézačka pro děti či kuličková dráha. V automatu si lze koupit za symbolickou cenu kávu nebo horkou čokoládu. V sezoně si můžou příchozí „zobnout“ plody lesních jahod a černého rybízu.

Knihy i voda, kterou osvěží čerstvá máta

Mobiliář má sloužit cyklistům a místním obyvatelům. „Mohou si sednout, začíst se do knížky. Teče tam pitná voda, máme tam nasazenou mátu, aby si mohli udělat do bandasek pití na cestu. Vaří se tam káva za dvacet korun. Ohlasy na to máme jen pozitivní. Místní si odpočívadlo hlídají, aby ho nikdo neničil. Stalo se z toho takové místo setkávání v obci,“ vylíčil starosta Schwarzer.

S lokalitou má obec další plány. Na plotě by měla vzniknout venkovní galerie. Začínat by zde měla stezka pro chodce a cyklisty, která střed obce propojí s horní kolonií.

Odpočinkové místo není v Jindřichově poslední. Další chce samospráva postavit v místních částech Habartice a Labe.