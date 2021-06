Již třetího starostu za poslední tři roky má Jindřichov. Místní zastupitelé do funkce v pondělí 7. června zvolili Radka Schwarzera. Novými místostarosty se stali František Vlček a Arnošt Musil. Ekonomické záležitosti na úřadě bude prověřovat policie.

Bývalý starosta Jindřichova Martin Navrátil (vpravo) a jeho nástupce Radek Schwarzer. | Foto: Deník/Petr Krňávek

„Protože se jedná o rok a nějaký měsíc, volba padla na mě. Domluvili jsme se, že zvolíme dva místostarosty, kterým rozdělíme dostavadní plat místostarosty. Rozpočet tak nezatížíme. Museli jsme to udělat tak, abychom byli zastupitelní. Mám firmu, kterou buduji dvacet let. Neměl jsem ambice dělat starostu a vzdát se svého podnikání. Zároveň jsem ale nechtěl nechat kolegy zastupitele na holičkách. Museli by odejít ze své práce a nikdo by jim nezaručil, že se do ní budou moci vrátit,“ okomentoval své zvolení Radek Schwarzer.