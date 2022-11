„I když jsem se akustiky kostela zpočátku trochu bál, nakonec jsem byl spokojený. Líbilo se mi, že i když tam bylo hodně lidí, všichni byli potichu jako pěna,“ svěřil se po skončení koncertu Joe Kučera.

Známý jazzový saxofonista koncertoval v Česku ještě před svou emigrací v roce 1969 s Michalem Prokopem a Karlem Černochem, po „sametovém“ návratu domů doprovázel v roce 1990 na turné i zpěvačku Martu Kubišovou.

„Do kapely, která doprovázela Martu, mě pozval Luboš Andršt. Pro moji maminku, která byla za komunismu zavřená, to bylo zadostiučinění. Všechno, co jsem kdy mamince provedl, se tím okamžitě vymazalo,“ vzpomněl.

„Jeden koncert se tenkrát konal v přeplněné Lucerně - v lóži seděl Václav Havel a na pódiu vpravo hrál Pepík Kučera na saxofon šťastný jako blecha,“ dodal s úsměvem.

Na Západ se rozhodl emigrovat v roce 1969.

„Pokoušeli jsme se s kapelou nejprve získat tranzitní vízum přes Rakousko a úmysl byl fingovat, že jedeme domů, a zůstat v Rakousku. Vízum nám ale nedali, a tak jsme hledali různé možnosti, jak utéct. Nakonec jsme překročili hranici z bývalé Jugoslávie do Rakouska. Pochodovali jsme celou noc a pamatuji si, že jsem měl v ruce saxofon bez futrálu. Měli jsme tehdy velké štěstí. Kdyby nás zahlédli pohraničníci, nevím, jak by to dopadlo,“ líčil svou cestu do svobodného světa.

Joe Kučera se usadil v Západním Berlíně, kde se stal nedílnou součástí jazzové hudební scény. Do Česka se vrací pravidelně a v Přerově naposledy vystupoval v letošním roce v rámci festivalu Hudební léto na hradbách. A jaké jsou jeho návraty domů?

„Když jsem v roce 1969 utekl, uvědomil jsem si, že nemůžu zpátky domů, aniž bych skončil ve vězení. Vzpomínám si na svůj první návrat po mnoha letech, kdy jsem projížděl vlakem přes Děčín do Čech. Byl to nepopsatelný pocit. Rozbrečel jsem se ale až později, když jsem mohl hrát s Martou Kubišovou,“ vylíčil.

Legendární jazzman ani na prahu osmdesátky nezahálí a chystá v Německu další hudební projekty. Na jednom z nich by se měla podílet i jeho sestra - neméně známá česká grafička Alena Kučerová.

„Jako mladý člověk jsem se zamiloval do českých překladů Christiana Morgensterna a znal jeho básně nazpaměť. Když jsem se ale naučil německy, zjistil jsem, že to není špatné ani v originále. Měl jsem tedy ctižádost udělat to dvojjazyčně, což se mi asi před třemi lety ještě před koronou povedlo a básně jsme zhudebnili. V Lipsku se našel jeden zapálený člověk, který má zkušenost s divadelní tvorbou a je zároveň muzikant. A ten si usmyslel, že to musíme zopakovat. Budeme tedy recitovat, zpívat a součástí budou i obrázky od mojí sestry Aleny Kučerové,“ prozradil Joe Kučera.