Ten je ale na šrot, říká se o lidech, které přemohla přemíra alkoholu. Rčení nemá původ v rozdrceném obilí, nýbrž u léčebné metody rodáka z Dolní Lipové. Od narození Johanna Schrotha letos uplynulo 225 let. Jím založené lázně získávají v posledních letech někdejší krásu.

Busta Johanna Schrotha, zakladatele lázní v Dolní Lipové | Foto: Deník/Petr Krňávek

Schrothovy léčebné lázně jsou přirozeným centrem Dolní Lipové v Jeseníkách. Kromě pacientů do areálu míří i turisté, které láká rozlehlý park nebo dvojice restaurací.

Podle jednatele lázní Michala Dyntery probíhající sezona začínala slibně, poslední dva měsíce jsou však slabší.

„Letošní sezona je, co se týká návštěvnosti, o něco horší než v předchozích letech. Vzhledem k ekonomické situaci v České republice hodně lidí začalo cestovat do zahraničí, protože zahraniční dovolená může být paradoxně levnější než ta v tuzemsku. Lázně nejsou přímo rekreací, ale určitým způsobem do cestovního ruchu patří,“ řekl.

Zatímco ve zbytku republiky cestovní ruch oproti covidovému období vzrostl, na Jesenicku tomu tak není.

„Asi k tomu přispívá i odlehlost našeho regionu. Ale věřím, že určitá nevýhoda nedostupnosti může být výhodou. Jesenická příroda není zdaleka tak obsazena turisty a neklopýtají tu jeden přes druhého jako v Krkonoších nebo na Šumavě,“ dodal po zahájení letošních slavností lázeňské sezony, které se konaly druhou zářijovou sobotu.

Pocení, víno a žízeň

Slavnost se letos nesly v duchu oslav 225 let od narození zakladatele lázní Johanna Schrotha. V Dolní Lipové byl zdatným statkářem a také dobrým léčitelem domácích zvířat. Jako dvacetiletý začal aplikovat zkušenosti s jejich léčbou i na lidi.

Jeho pozorování, že koně krmení senem mají vyšší výkony než ti, kteří dostávají hodně pít, že nemocná zvířata odmítají potravu plus vlastní zkušenost s léčbou mokrými zábaly se staly základem jeho kúry.

Ta spočívala v nočních zábalech do mokrých prostěradel, aby se pacient zpotil, a střídání velkých pitných, malých pitných a suchých dnů. Pilo se jen víno, v suché dny vůbec nic, jedly se ztvrdlé housky, ovesná polévka či kaše.

Opilí a dehydratovaní

Kúra trvala šest až osm týdnů, v jejichž průběhu byl pacient opilý a dehydratovaný. Vyžadovala notnou dávku sebezapření. Na počátku se tak v Lipové léčili jen pacienti, kteří byli podle tehdejší medicíny nevyléčitelní.

Meyerův konverzační lexikon z roku 1898 popisoval Schrothovu kúru jako „nanejvýš nepříjemnou léčbu s hlubokým dopadem, která při neopatrném užití může způsobit oslabení, kurděje a dokonce smrt. Pokud je pečlivě dodržována, často pomáhá při pokročilé syfilis, dně, chronickém pocení, prospěšná je i při zvětšení žaludku.“

Postupná rekonstrukce

Léčebný ústav, který Johann Schroth založil, existuje do dnešních dnů. V současnosti se zde soudobými metodami léčí děti a dospělí s nemocemi onkologickými, kožními, dýchacích cest, nemocemi z poruch látkové výměny a duševními poruchami.

Areál pod novým majitelem prochází postupnou proměnou.

„Rekonstrukce objektů neskončily. Pokračujeme v nich velmi intenzivně každý rok. Letos opravujeme jeden z nejdůležitějších pavilonů, Slezský dům. Bude v něm centrální recepce a příjem klientů s kavárnou a prezentačním koutkem,“ zmínil Michal Dyntera.