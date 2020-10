O křeslo hejtmana měla zájem ODS. Mluvilo se také o Marianu Jurečkovi, který nakonec není ani v krajské radě. Bylo vyjednávání ohledně pozice nového hejtmana náročné?

Za sebe si myslím, že ODS, která opravdu měla požadavek na hejtmana, to asi nemyslela úplně vážně. U Mariana Jurečky to bylo, dle mého názoru, jinak. Je pravdou, že získal největší počet preferenčních hlasů. Z jeho pohledu tedy měl nárok na křeslo hejtmana logický základ. Ale oba jsme od začátku říkali, že jakkoliv z logiky věci zájem o hejtmanský post obě naše uskupení vznášejí, nebude to v žádném případě tématem, kvůli kterému by mohla skončit naše slibně vznikající koalice. Vůbec to nebylo jablkem sváru. Koalice Spojenců uznala, že náš nárok je díky jednomu mandátu v zastupitelstvu navíc oprávněný.

Jak se vám bude loučit se Správou kolejí a menz Univerzity Palackého? Je to změna doslova z hodiny na hodinu…

Pracoval jsem tam více jak pět let a svou práci a svého zaměstnavatele mám rád. To, že teď měním práci tak rychle, mě úplně netěší. Dosavadní pozici nebudu opouštět s úplně lehkým srdcem, protože se nám s celým týmem podařilo v rámci systému kolejí a menz dost věcí vylepšit. Jsem rád, že zde došlo ke zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb. Na druhou stranu se ale na novou práci zároveň těším.

K čemu jste měl v minulosti ohledně fungování kraje výhrady? Co budete dělat jinak než předchozí vedení?

Zaměříme se na transparentnost. Chtěl bych, aby kroky nové rady a systém řízení celého kraje byly každému srozumitelné. Aby všichni věděli, jak to děláme a proč to tak děláme. I když s některými věcmi nemusí všichni souhlasit, což je například v případě opozice její výsostné právo, tak musí být všem jasné, jak a proč to děláme. Konkrétní výhrady mám například ke kauze Hněvotína, což je příklad pro mě záhadného „šolichu“, který rozhodně není transparentní. Nikdy to nebylo pořádně vysvětleno a všichni čtou mezi řádky, co za tím vlastně je. Zároveň to určitě není jenom biomedicínské centrum. Netransparentní mi připadá také dotační politika směrem k přerovskému sportu. Chceme, aby rozhodnutí o přidělování dotací byla naprosto jasná, transparentní a aby hlavním kritériem nebyli kamarádíčci kamarádů.

Co pro vás bude v nové pozici úkolem číslo jedna?

Nejvíc teď samozřejmě „hoří“ rozpočet. To je věc, kterou musíme začít řešit jako úplně první. Schvalování bude probíhat v prosinci, dosud rozpočet připravovala končící rada. Finanční situace Olomouckého kraje byla kritická už dříve. Kraj za sebou táhl dluh 3,3 miliardy a teď s dalším půlmiliardovým úvěrem se bude dluh šplhat už ke čtyřem miliardám. A to ještě nemluvím o tom, co bude následovat v rámci druhé vlny koronavirové krize. Právě rozpočet na příští rok je pro nás úkol číslo jedna.

V kampani jste upozorňoval na to, že největším problémem kraje je podle vás životní prostředí. Na starost ale budete mít finance…

Životní prostředí je otázka mého cítění a doslova moje srdcová záležitost. Na druhou stranu odborníka na životní prostředí v rámci naší koalice máme. Jsem přesvědčený, že radní Martin Šmída se tomuto bude věnovat s erudicí sobě vlastní. Krajské finance jsou ale tak kritickou záležitostí, že bych byl rád, abych k ní měl co nejblíž. Finanční kondice kraje ovlivňuje většinu dalších kroků, které kraj může nebo nemůže dělat. Pokud budou zdravé finance, můžeme lépe řešit například vyloučené oblasti, životní prostředí nebo dopravu. U financí to všechno začíná. Proto jsme se shodli, že tuto oblast necháme na hejtmanovi. Je to z mého pohledu jedna z nejtěžších disciplín právě z toho důvodu, v jaké situaci se kraj nachází. Nemyslím si, že by to byla krátkodobá záležitost jednoho roku nebo dvou let. Budeme to řešit po celé volební období, bude to hodně těžké a budeme rádi, když pak za sebou uvidíme aspoň nějaký pozitivní posun.

Poukazoval jste také na chudobu některých oblastí našeho kraje. Jak jim chcete pomoci?

Je to nejen sever kraje, ale i některé vnitřní periferie typu Konicko. Co se týká Jesenicka, je pro tuto oblast velmi diskriminující už jen samotný fakt dlouhých dojezdových vzdáleností. Pokud tam nebudou perfektní silnice, které ten problém alespoň trošku zmírní, nezůstanou tam lidé natrvalo. Nebude tam průmysl, obchod, pracovní příležitosti a mladí a schopní lidé budou dál odcházet. Našim cílem je zlepšit na severu kraje infrastrukturu, aby tam nekončily obchody, hospody nebo pošty a lidé měli možnost dostat se i ke kvalitní kultuře, která je zatím dostupná jen ve větších městech. Chceme, aby na Jesenicku občané žili rádi a měli všechno, co ke spokojenému životu potřebují.

Aktuálně jste v domácí izolaci kvůli onemocnění Covid-19. Kdy předpokládáte, že fyzicky nastoupíte do úřadu?

Průběh nemoci jsem naštěstí neměl nijak dramatický, většina příznaků uváděných v médiích se mě netýkala. Pár dní jsem měl zvýšenou teplotu a celkovou slabost. V izolaci musím podle praktické lékařky a hygieniků zůstat až do soboty. Proto bohužel nemohu fyzicky absolvovat ustavující zastupitelstvo, mohu se zúčastnit pouze on-line. V pondělí už bych měl nastoupit do úřadu. Těším se na práci v novém uskupení. Za naši koalici mohu lidem garantovat, že se budeme snažit dělat politiku jinak a srozumitelněji pro občany. Nastupujeme s čistým štítem, nemáme žádné vedlejší úmysly. Nikdo z nás nemá na kraji žádné své kšefty a nehájí své osobní zájmy. Chtěl bych dosáhnout toho, aby si lidé řekli, že se politika na této úrovni dá dělat slušně.

Josef Suchánek



- narozen 15. ledna 1963 v Ostravě

Zdroj: Archiv strany/politika- absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě

- postgraduální studium Počítačová grafika ČVUT Praha

- od roku 2018 zastupitel Olomouce

- od roku 2015 ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

- v minulosti ředitel velkoobchodu Makro ve Zlíně, Brně či Olomouci

- záliby – příroda, včelaření