V olomouckém centru již byly zaregistrovány také tři autobusy uprchlíků, kteří přijeli ze středních Čech poté, co hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek nabídl volné kapacity olomouckého KACPU.

V asistenčním centru pro uprchlíky, fungujícím 24 hodin denně v Hanáckých kasárnách v centru města, si běženci legalizují svůj pobyt a vyřídí vše potřebné.

„V současné době se tam čekací doba pohybuje v řádech několika málo hodin, netvoří se dlouhé fronty. Aktuálně se poptávají dobrovolníci, kteří se domluví ukrajinským jazykem a mohli by pomáhat s tlumočením, to je nyní velmi vítaná pomoc,“ informovala mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Ukrajinští uprchlíci mohou cestovat zdarma MHD v Olomouci i regionální dopravou

V budově olomouckého KACPU je k dispozici i dětský herní koutek a pokoje na akutní přespání. Uprchlíci také v přípodě potřeby dostanou balíčky s hygienickými potřebami a potravinami z materiální sbírky. Lidé tam nadále mohou nosit trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Vstup do skladu pomoci je "zezadu" z Koželužské ulice, příjem darů je tam od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin.

Materiální sbírka pro uprchlíky v KACPU Olomouc

Co je potřeba?



POTRAVINY

masová konzerva, zeleninová a ovocná konzerva, paštika, instantní polévka, sladkosti, sušenky



OSTATNÍ POTRAVINY

suchary, krupicová kaše, piškoty, dětská výživa, přesnídávka, Sunar



HYGIENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ

zubní pasta, zubní kartáček, tuhé mýdlo, šampon, papírové kapesníčky (balíčky), vlhčené ubrousky, toaletní papír



OSTATNÍ HYGIENA

ručník (jen nový), dámské vložky, dětské pleny, pleny pro seniory, krémy na ruce a opruzeniny



OSTATNÍ MATERIÁL

karimatka, spacák, deka, prací prostředek, papuče (nové zabalené - hotelový typ)