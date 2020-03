Kdy: pátek od 16 hodin

Kde: Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: výklad horoskopů významných světových osobností v podání Zuzany Šmídové

Opa" aneb Tančíme řecké tance

Kdy: pátek od 17.30

Kde: SVČ Komín, Šumperk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: kouzlo Řecka v podobě tance, partnera není potřeba, na sebe něco lehkého a hlavně pohodlné boty bez podpatků s podrážkou, jež nezanechává stopy

Vietnam – klenot Asie

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: Městská knihovna Rudolfa Zubera, Javorník

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: cestovatelská přednáška

Porta a Brána

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: dům kultury, Bludov

Za kolik: vstupné Porta a Brána 50 korun

Proč přijít: Česká tábornická unie zve všechny příznivce trampských, folk a country písniček na oblastní kolo písničkové soutěže; od 9 do 11 hodin hudební soutěžní přehlídka pro děti a mládež do 18 let Brána, od 14 hodin Porta

Keramika pro každého

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: SVČ Komín, Šumperk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: otevřená keramická dílna pro děti i dospělé – vlastní tvorba, práce na hrnčířském kruhu, keramika pro nejmenší

Vepřové hody v Rapotíně

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: KKC, Rapotín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: prodej zabijačkových specialit – polévka, pečené jelito, brambor, zelí, guláš, řízky, ovar

Vepřové hody v Zábřehu

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: areál tělocvičny Skalička, Zábřeh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: tradiční zabijačkové pochutiny: jitrnice, prejt, tlačenka, točené pivo, víno a mnoho dalšího, od 13 do 16 hodin hraje country kapela Pracka

Košt slivovice a vepřové hody

Kdy: sobota od 12.30

Kde: hostinec Peterka, Petrov nad Desnou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: domácí speciality, košt pálenky, hraje skupina Acustik

Magicshow

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Spolek Jokes&Games, Hlavní třída 25 / 433, Šumperk

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: kouzelnická show pro děti, malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na vyrábění kouzelných předmětů a výbavy pro kouzelníky, na kurzy magie, ukázku triků, na velkolepé kouzelnické vystoupení a spoustu dalšího

Jiří Pazour, klavírista a improvizátor

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: kulturní dům, Postřelmov

Za kolik: 70 korun, děti zdarma

Proč přijít: vystoupí klavírista, skladatel, pedagog a především výjimečný klavírní improvizátor Jiří Pazour

Čiperkové

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Areál zdraví, Velké Losiny

Za kolik: 150 korun, děti do dvou let zdarma

Proč přijít: veselé písničky, které baví děti i rodiče od dětské pěvecké skupiny Čiperkové

Šlágrparáda: Duo Jamaha

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: kulturní dům, Zábřeh

Za kolik: 200 korun sál, 170 korun foyer

Proč přijít: tříhodinová taneční zábava ve společnosti hudební skupiny televizní stanice Šlágr

Maškarní bál pro děti

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Hotel Zlatý Chlum, Česká Ves

Za kolik: zdarma

Proč přijít: akce pro děti a rodiče

Modrý pavilón

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: divadlo, Šumperk

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: činohra, předobraz k úspěšnému filmu Učitel tance z roku 1994, inscenace Jiřího Bábka v sobě spojuje psychologické drama s velkolepou dobovou podívanou

MDŽácký Country bál

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: MKS, Loštice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: hrají kapely Kamarádi, Ticho buď, taneční skupina Báječné ženské

Veřejné bruslení

Kdy: neděle od 9.30

Kde: zimní stadion, Šumperk

Za kolik: 60 korun, děti do výšky 110 cm vstup zdarma

Proč přijít: bruslení pro veřejnost, do 10.45

Šlágrparáda: Duo Jamaha

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: dům kultury, Šumperk

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: tříhodinová taneční zábava ve společnosti hudební skupiny televizní stanice Šlágr