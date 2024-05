Nadcházející víkend je nabitý skvělými akcemi. Podívejte se na naše tipy z celého Olomouckého kraje.

Olomoucký Beerfest

KDY: pátek 24. a sobota 25. května

KDE: Korunní pevnůstka Olomouc

ZA KOLIK: Jednodenní vstupné 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní festival hudby a piva se po letech vrací na Korunní pevnůstku. V nabídce produkce tří desítek pivovarů od těch velkých až po malé, na podiu to rozjedou například kapely Buty, Sto zvířat, Portless, Ready Kirken, Gaia Mesiah, Polemic, ale i Olympic Tribute či rakouský Falco Tribute Band

Olomoucký pivní festival Beerfest na Korunní pevnůstce - pátek 2. července 2021Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Beerfest je zpátky. Zve na hudební smršť, desítky pivovarů i novinku na náměstí

Sousedská slavnost v Červeném kostele

KDY: sobota 25. května (10-18 hod) a neděle 26. května (13-18 hod)

KDE: Červený kostel, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sousedská slavnost, volné prohlídky červeného kostela, workshopy, kulturní program, soutěž o nejlepší moučník. Vystoupí O.Li.V.Y. s improvizační show, David Tuček, smyčcový Plus Theater Quartet

Moravská vernisáž piva

KDY: pátek 24. května a sobota 25. května (vždy 14-22 hod)

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, pavilon E

ZA KOLIK: od 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka produkce tří desítek moravských minipivovarů, doprovodný program.

Moravská vernisáž piva v pavilonu E na olomoucké Floře, květen 2023Zdroj: Pivní Ráj. Autor: Jan Stradiot

Moravská vernisáž piva to roztočí na Floře, nabídne desítky minipivovarů

Den tance v Rozáriu

KDY: sobota 28. května, 14-18 hod

KDE: Rozárium Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Baletní škola Olomouc s dalšími baletními školami roztančí olomoucké Rozárium. Ukázky z moderního, klasického a lidového tance. Krásná vystoupení a nádherné kostýmy v příjemném prostředí.

Rytířský turnaj u kapucínů

KDY: sobota 25. května, 13-16 hod

KDE: zahrada kapucínského kláštera, Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Akce pro rodiny s dětmi, soutěže, hry, dobové disciplíny, vystoupení rytířských skupin.

Motorfest Slatinice

KDY: sobota 25. května od 9 hod

KDE: Slatinice, náves

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Program pro celou rodinu a všechny fanoušky aut a motorů, s lokální kuchyní a dobrotami. V programu se objeví motoristické hvězdy v čele s Tomášem Engem, jediným českým pilotem F1. Unikátní veteránská vozidla, obytné cestovní vozy, kaskadérská vystoupení, exhibice bikerů nebo driftování na návsi. A také dobrá hudba a lokální jídlo a pití v rámci „Hanáckého OktóbrFest stanu“.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Karel Pech

Náměšťsky hode

KDY: pátek 24. - neděle 26. května 2024

KDE: Náměšť na Hané, U kapličky + areál zámku

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášené hody v Náměšti na Hané s pestrým a nabitým programem. Taneční zábava (pátek, vstup 150 Kč), májové posezení a kácení májky (sobota), hodový průvod a hodové odpoledne (neděle). Žongléři a kejklíři, cirkusová pohádka, vystoupení, DJ, minijarmark, koncert Elán Revival. Lunapark na louce pod zámkem po celou dobu hodů. Bohaté občerstvení.

Týnecká stodola

KDY: sobota 25. května, od 14 hod

KDE: Zámecká zahrada ve Velkém Týnci

ZA KOLIK: 100 Kč dospělí / děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program s koncerty a spoustou atrakcí pro celou rodinu. Vystoupí Brontosauři Revival, Hana Vyroubalová s pásmem Pocta Haně Zagorové, Vlasta Horváth s kapelou. Dětská zábavná show, lunapark, kácení máje. Tvarůžkové speciality a spousta dalších pochoutek.

Zpěvák Vlasta Horváth Zdroj: Radek Petrášek

Řemesla pod hradem Hluboký

KDY: sobota 25. května (10-18 hod)

KDE: Hrubá Voda, obecní louka pod Hradem (u bývalého hotelu Akademie)

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Program pro celou rodinu. Dílničky, ražba vlastních mincí, jízda na koni, alchymistická laboratoř, historický fotokoutek, šifrovací hra. Občerstvení zajištěno, možnost opéct si špekáček na připravených ohništích.

Přerovsko a Hranicko

Festival vojenské historie

KDY: sobota 25. – neděle 26. května, od 9.30 do 18.00

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: dospělí 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč, děti do 6 let zdarma

PROČ JÍT: Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Festival vojenské historie na hradě HelfštýnZdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Hranické slavnosti

KDY: sobota 25. května

KDE: Masarykovo náměstí, plocha u letního kina, Hranice

ZA KOLIK: dospělí 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč, děti do 6 let zdarma

PROČ JÍT: Letošní slavnosti města jsou spojené s oslavami 150 let Sboru dobrovolných hasičů Hranice. Právě v režii místní jednotky bude probíhat program na centrálním náměstí. Od 10 hodin zde představí nejrůznější hasičské techniky. Oslavy města budou pokračovat od 14 hodin na travnaté ploše před letním kinem. Pro děti bude připravené soutěžní úkoly či skákací hrad. V 16 hodin začnou hudební vystoupení. Jako první se na podiu objeví pop-punková formace Koblizc!, kterou vystřídá mladá osobitá kapela The Middle of the Sandwich z Olomouce. Na slavnostech zahrají také čerství držitelé prestižní ceny Anděl, hranicko-pražská kapela November 2nd. Vrcholem bude koncert kapely Chinaski, který odstartuje ve 21.30.

Den s cyklostezkou Bečva

KDY: sobota 25. května

KDE: Stodola u Bečvy, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Připravena je spousta her a ukázek s cyklistickou tematikou. Děti si mohou hravou formou připomenout bezpečnostní pravidla. Rodiče si zase s odborníkem z hranického cykloservisu projdou zásady správné údržby kola. Zájemci se také dozví, co dělat, když se při výletu na kole přihodí nepříjemná věc. Program o první pomoci bude mít na starosti Střední zdravotnická škola Hranice. Pro nejmenší budou připravené také zábavné cykloúkoly. Lidé mohou dorazit ke stodole po cyklostezce z obou směrů – od Hranic i od Přerova. Z Přerova je plánovaný hromadný výlet. Peloton vyjíždí v 9 hodin od lávky u tenisových kurtů.

Cyklostezka BečvaZdroj: Jiří Necid

Zahájení sezony v zámku Hustopeče nad Bečvou

KDY: sobota 25. května

KDE: nádvoří zámku Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ JÍT: Sobotní program začne už v devět hodin ráno. Na nádvoří hustopečského zámku jsou zváni všichni příznivci cyklistiky. Po registraci obdrží každý účastník startovní číslo a mapku, podle které se vydá na výlet do okolí. Na výběr bude celkem osm tras. Program bude pokračovat i v odpoledních hodinách. Od půl druhé bude nádvoří patřit především dětem. Připravena je pohádková stezka, malování na obličej či zábavný program s moderátorkou Míjou. Po celou dobu bude hustopečský zámek otevřený pro veřejnost.

Air-auto-moto Veteranfest

KDY: sobota 25. května

KDE: letiště Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Mezinárodní setkání historických vozidel do roku výroby 1970. Akce bude oficiálně zahájena v 10 hodin. O půl druhé se auta vydají na spanilou jízdu směr Drahotuše, Hranice, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Choryně, Komárovice a Kelč. O půl čtvrté dorazí automobily zpátky na letiště, kde budou vyhlášeni vítězové odborné a divácké soutěže.

Air-Auto-Moto Veteranfest 2022 na letišti v Drahotuších.Zdroj: Jiří Necid

Ornitologická exkurze do Záhlinic

KDY: sobota 25. května od 7 hodin

KDE: sraz u hospody U Čápa v Záhlinicích

ZA KOLIK: 40 korun

PROČ JÍT: Ornitologická procházka pod vedením ornitologů z ORNIS Přerov. Účastníci budou pozorovat ptáky, další živočichy a rostliny.

Prostějovsko

Květnová noc U Rockyho

KDY: pátek 24. května, od 18 do 24 hodin

KDE: areál U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Ostrý hudební start letošní sezony plánuje na pátek venkovní občerstvení U Rockyho v Prostějově – Krasicích. Na podiu se představí rockerka Gabriela V. G. a kapela Elán Haná tribute revival. Uzavřený areál nabízí i spoustu atrakcí pro děti, na čepu několik druhů piv a speciality z grilu.

Zábava U RockyhoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Májové posezení nejen u cimbálu

KDY: sobota 25. května, od 14 hodin

KDE: Farská zahrada, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Hanácký folklorní soubor Kosíř zve na Májové posezení nejen u cimbálu. K tanci a poslechu zahraje Lidová muzika Pozdní sběr z Pivína s cimbálem Jiřího Galušky. Vystoupí Hanácké folklorní soubory Malý a Velký Kosíř, děti ze zumby pod vedením Zuzany Nedomové. Doprovodný program pro děti i dospělé.

Hodové odpoledne

KDY: neděle 26. května, od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hodové odpoledne aneb Muzicírování na pohodu. To je další z mnoha akcí, které se víkend co víkend konají v Kempu Žralok. K tanci a poslechu bude hrát hudební těleso sem tam blues. Několik druhů piv, nealko nápoje a výběr z kuchyně zajištěny.

Pohoda ve ŽralokuZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zahájení lázeňské sezony

KDY: neděle 26. května, od 14.30 hodin

KDE: Lázně Skalka, Skalka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní zahájení lázeňské sezony v Lázních Skalka, je tradiční jarní akcí pro širokou veřejnost. Oslavy zahájí žehnání léčivých pramenů. Z bohatého doprovodného kulturního programu se můžete těšit na vystoupení pěveckého sboru Proměny s doprovodem moderní cimbálovky. K tanci i poslechu zahraje Saxband ze ZUŠ Němčice nad Hanou. Pobaví i freestyle show HOPsej. Zkrátka nepřijdou ani děti, připraveny budou skákací boty, chůze s alkobrýlemi nebo minikolo.

Šumpersko a Jesenicko

Formanský den v Hanušovicích

KDY: sobota 25. května od 7 hod.

KDE: H-park Hanušovice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Připravte se na nezapomenutelný zážitek plný tradice a zábavy! Letošní čtvrtý ročník Formanského dne v Hanušovicích je největší předprázdninovou akcí, která by vám rozhodně neměla uniknout. Přijďte s rodinou a přáteli a užijte si celodenní nabitý program. V dopoledních hodinách se můžete těšit na slavnostní průvod po městě s historickými kostýmy a kočárem, soutěžní formanské disciplíny a předvedení historické zemědělské techniky. A co by to bylo za oslavu bez dobrého jídla a pití? Na Formanském dni pro vás bude připraveno spoustu dobrého jídla a pití, včetně piva z místního pivovaru.

Formanský den. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

VIZIOSNÁŘ v Jeseníku

KDY: neděle 26. května od 10 hod.

KDE: Knihovna Vincence Priessnitze, Jeseník

ZA KOLIK: workshop 50 Kč, divadlo 120 Kč, beseda 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: První ročník festivalu, který si klade za úkol propojit světy nevidomých a slabozrakých se světem lidí bez handicapu. Pojďte společně vnímat pocity a emoce skrze umělecké představení, projekci nebo haptické workshopy. V programu se můžete těšit na workshop pro děti, divadelní představení Kytice aneb Sdílení světů bolesti nebo na dokument a besedu s Ondřejem Zmeškalem: Tour de France ve tmě.

Pohádkový les v jesenických Smetanových sadech

KDY: sobota 25. května od 14 hod,

KDE: Smetanovy sady, Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Děti, rodiče i prarodiče se mohou vydat do pohádkového lesa ve Smetanových sadech v Jeseníku. Brána pohádkového lesa se otevře v sobotu od 14 do 17 hodin. Najdete, kde se ukrývají čarodějnice, kde tančí princezna nebo má sluj tříhlavý drak? Můžete se také potkat s Makovou panenkou, motýlem Emanuelem, Ferdou mravencem nebo si zaskotačit s Krtečkem a dalšími oblíbenými pohádkovými postavami. Pro zábavu bude připraveno malování na obličej, skákací hrad, ukázka historického šermu a lukostřelba. Na akci vystoupí i oblíbená středověká kapela Tuplák ze Žulové.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Alena Pellichová

Dolnostudénský gulášfest

KDY: sobota 25. května od 9 hod.

KDE: kulturní areál Dolní Studénky

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Dolních Studénkách se koná již 3. ročník kulinářské soutěže Gulášfest. Prezentace soutěžních družstev začíná v 9 hodin. Od 13 hodin již proběhne vyhlášení výsledků a prodej soutěžních gulášů. Můžete se těšit na spoustu dobrého jídla a pití. K tanci a poslechu hraje skupina Atom.

Půlmaraton údolím Moravské Sázavy slaví jubileum

KDY: neděle 26. května od 10 hod.

KDE: start u Plaveckého areálu Zábřeh

ZA KOLIK: startovné na místě 600 Kč, pro diváky vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábřežský Půlmaraton údolím Moravské Sázavy odstartuje v neděli v 10 hodin jubilejní 10. ročník. Start i cíl svátku běhu v Zábřeze tradičně vybíhá od plaveckého areálu, který poskytuje zázemí běžcům i fanouškům. Po průběhu městem se závodníci vydají na trať vedenou údolím Moravské Sázavy přes Hněvkov na obrátku do Hoštejna a po cyklostezce na bývalé železniční trati zpět do cíle. Součástí závodu je i vložený závod pro děti nazvaný „Mrňata a prckové“. Předpověď počasí slibuje letní teploty. Závod konaný s významnou podporou města Zábřeh je součástí oslav 770 let od založení města.