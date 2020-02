Kdy: pátek od 8 hodin

Kde: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: finále soutěže na podporu truhlářských a nábytkářských oborů se zúčastní žáci základních škol, kteří postoupili z prvního kola, jak se žáci ze tří základních škol poperou s výrobou stojánku na mobil?

Školní ples

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: VKKC, Rapotín

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: pořádá ZŠ a MŠ Údolí Desné a Spolek rodičů Údolí Desné, k tanci a poslechu hraje skupina Avalon, vystoupení žáků 9. tříd a žáků kroužku zumby

Šumperský ples

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: dům kultury, Šumperk

Za kolik: 440 korun s místenkou

Proč přijít: na téma Láska a vášeň, vystoupí Helena Zeťová, O5 a Radeček a plesový band JAMR'S, zážitkový fotokoutek, bohaté občerstvení v ceně vstupného, afterparty v podání Dj Zbyňka Stružky, moderátorka FTV Prima Eva Perkausová

Film Fantasy Island

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: kino Oko, Šumperk

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: v novém filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost, když se však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život

Turnaj ve stolním hokeji

Kdy: sobota od 9.30

Kde: zasedací místnost městského stadionu, Zábřeh

Za kolik: hráči do 18 let 35 korun, ženy 35 korun, hráči nad 18 let 70 korun

Proč přijít: turnaj je otevřený pro veřejnost a zúčastnit se může každý do naplnění kapacity turnaje, kapacita max. 40 hráčů

Film Chlap na střídačku

Kdy: sobota od 19.40

Kde: kino Oko, Šumperk

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: 15 let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou, Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh

Hasičský ples

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: VKKC, Rapotín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: zahraje skupina Trio Plus, bohatá tombola, občerstvení zajištěno, doprava zajištěna autobusem, odjezd v 19, 19.20 a 19.50 ze zastávky u penzionu U Jirsáka, další zastávky nové sídliště, žel. zastávka, u pošty, bývalá hasičárna, u petrovské školy, autobusy zpět budou vypraveny: první v 1.30 a druhý po skončení hudební produkce

Pohádka: O chaloupce z perníku

Kdy: neděle od 10 hodin

Kde: dům kultury, Šumperk

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: nejznámější klasická pohádka o Jeníčkovi a Mařence,

tentokrát hraná ve verších a s písničkami, hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora

Film Ježek Sonic

Kdy: neděle od 13.30

Kde: kino Oko, Šumperk

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: superrychlý ježek Sonic z jiné planety se spojí s výrazně pomalejším venkovským poldou, aby zhatili plány děsivě vynalézavého Dr. Robotnika, který chce s pomocí Sonicových schopností ovládnout svět a nejbližší okolí

Koncert Katharsis Quartet

Kdy: neděle od 16 hodin

Kde: kostel svaté Barbory, Zábřeh

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: unikátní vystoupení souboru Katharsis Quartet, který se zaměřuje na interpretaci hudby 17. a 18. století, koncert čtyř mladých profesionálních hudebníků, zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho, Georga Philippa Telemanna a dalších barokních mistrů

Divadlo: Švédský stůl

Kdy: neděle od 18.30

Kde: velký sál lázní, Velké Losiny

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: divadelní hra autora Davida Drábka, tragédie o třech chodech