V sychravých dnech konce roku se lze ohřát ve velkolosinských termálech . Do 30. prosince mají otevřeno od 9 do 20 hodin, saunový provoz je o půl hodiny kratší. V provozu jsou s mírně odlišnou otevírací dobou i na Silvestra a Nový rok.

Aquacentrum v Šumperku funguje do pátku 30. prosince včetně. Bazén má otevřeno od 9 do 20 hodin, wellness od 14 do 20 hodin.

V Zábřehu má krytý bazén otevřeno denně kromě Nového roku od 10 do 21 hodin.

Na kluziště

V teplém počasí není kromě horských poloh na Šumpersku a Jesenicku po sněhu a ledu ani památky. I tak si lze zabruslit, a to na umělých kluzištích.

Ve Zlatých Horách začínají do 30. prosince bloky bruslení v 11.30, 14 a 16. 30 hodin. Na Silvestra se bude bruslit do 16 hodin, na Nový rok od 14 hodin.

V Jeseníku začínají bruslicí bloky v 9, 11, 14, 16 a 18 hodin. Na Silvestra se bruslí do půl čtvrté, na Nový rok od 14 hodin. Prvního ledna mohou bruslaři na led v Jeseníku zdarma.

„Jedná se o poděkování všem návštěvníkům kluziště, ale i omluvu za drobné technické závady nebo nepřízeň počasí, kvůli nimž byly některé bloky zejména veřejného bruslení zrušeny,“ uvedla radnice.

Na veřejné bruslení láká i šumperský zimní stadion. Ve středu 28. prosince začíná v 15 hodin, ve čtvrtek o půl páté večer, v pátek o půl šesté večer, na Silvestra v deset dopoledne a na Nový rok v 16 hodin.

K betlému

Vánoční atmosféru lze prožít u betléma. Na Šumpersku se nejslavnější pohyblivý betlém nachází v Mohelnici. Otevřený je do Tří králů denně od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek 29. prosince a na Nový rok otevírací doba začíná v 11, odpoledne pak ve 13 hodin.

Do muzea

Kdo dá přednost pobytu v suchu a teple, může vyrazit do muzea. Pro rodiny s dětmi provozuje to šumperské hravou dílnu Muzejíčko. Aktuálně je v něm připravena interaktivní výstava na téma Afrika. Otevřeno je od 27. do 30. prosince od 9 do 17 hodin.

Na zámek

Na konci roku ožijí i některé zámky. Ten ve Velkých Losinách zpřístupní od 28. do 31. prosince expozici takzvaného nízkého zámku, který obývali Liechtensteinové. Prohlídky se konají od 10 do 14 hodin.

Jak oslavit Nový rok? V Šumperku výšlapem, v Zábřehu koncertem, v Jeseníku ohňostrojem

Sportovně zaměření lidé se mohou první den roku 2023 vydat na Novoroční výstup na Háj. Ten se bude konat již po čtyřicáté sedmé. Od 9 do 15 hodin budou moci turisté na rozhledně nad Šumperkem získat účastnický list s razítkem a novoroční čtyřlístek. V Zábřehu bude první leden patřit kultuře. V kostele svaté Barbory vystoupí komorní smyčcový orchestr pod vedením Milana Plodka se sólovým houslistou Kryštofem Kolčavou a sopranistkou Eliškou Minářovou.

„Uslyšíme mistra barokní hudby Johanna Pachelbela, dnes uznávaného zejména pro svůj Kánon D dur, který zazní i v kostele sv. Barbory, nebo skladby geniálního W. A. Mozarta včetně první části jeho houslového koncertu č. 4. Současnou klasickou hudbu bude reprezentovat Suita pro smyčce anglického skladatele Johna Ruttera,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Na sváteční setkání při hudbě naváže neformální novoroční přípitek v Bezručových sadech.

Novoroční přípitek se uskuteční rovněž v Jeseníku. Na Masarykově náměstí jej od 18 hodin doprovodí ohňostroj. V Mohelnici otevře na Nový rok věž zdejšího kostela. Rozhlédnout se po kraji bude možné od 13 do 15 hodin.