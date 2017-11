Kam za kulturou? Na Horkýže Slíže, nový Krobotův film či rozsvícení stromů

Přinášíme vám spoustu tipů na zajímavé akce v regionu. Vyberte si.

Kantoři servírují premiéru

Zlaté Hory – Amatérský spolek Kantoři zve na premiéru nově nastudované hry Inteligentní lidé, která se uskuteční ve středu 22. listopadu od 18 hodin v kině ve Zlatých Horách. Vstupné na představení je 100 korun. (zak)

Loučenská vločka slaví 25. narozeniny

Loučná nad Desnou - Pětadvacáté pokračování jedinečného festivalu dětských sborů Loučenská vločka představí

ve dnech 23. až 24. listopadu dětské sbory z našeho regionu i ze vzdálenějších míst. V loučenském skleníku se jich letos představí rovných šestnáct.

Dopolední a odpolední hodiny patří samotným dětem. Festival je koncipován jako jedna velká sborová dílna, kde si děti navzájem předvedou, co umějí, a navzájem se od sebe učí a vznikají nová přátelství. Stále častěji se ale i na těchto koncertech objevují dospěláci, kteří se buď přijdou podívat na své děti, nebo hosté, kteří jsou dětem i sbormistrům zkušenými a dobrými rádci. „U zrodu myšlenky vytvořit v Loučné festival dětských sborů stáli před pětadvaceti lety dva laskaví rádcové Alois Motýl a sbormistr libereckého Severáčku Milan Uherek, kteří pomohli loučenským sborům nejednou myšlenkou,” s vděkem vzpomíná hlavní otec Vločky Petr Lukáš. Dodal, že bez pomoci řady dobrovolníků a ochotných rodičů by letos Vločka svých krásných 25 let neslavila.

Závěrečný koncert pro veřejnost rozezní prostory loučenského Skleníku v pátek 24. listopadu

v 16.30 hodin. Posluchačům se představí šestice zajímavých sborů a možná i jedno

překvapení. (zak)

Horkýže Slíže připravují rok plný oslav

Šumperk - Kapela Horkýže Slíže oslaví v roce 2017 čtvrt století své existence, proto na podzim vyráží na jubilejní Tour 25 let. A mezi zastávkami nebude chybět ani Šumperk, kde se kapela objeví v místním domě kultury ve čtvrtek 23. listopadu.

Co vše Horkýže Slíže chystají? Nové album pod názvem Pustite Karola, které vyjde před začátkem podzimního turné. Vrcholem ročních oslav pak bude velkolepé turné, které opět symbolicky ve 25 městech doprovodí vydání čerstvého alba.

„Určitě se můžete těšit na netradiční dekorace, nebo Kukovy originální a nepředvídatelné fórky,“ uvedla produkční domu kultury Michaela Horáková.

Na všech pětadvaceti koncertech turné se jako speciální host představí punkrocková kapela Zakázanýovoce, která působí na scéně už 12 let. Dalším hostem bude metalový projekt Mean Messiah producenta a zakladatele studia The Barn Dana Frimla.

Vystoupení populární slovenské partičky Horkýže Slíže a jejích hostů se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od sedmi hodin večer ve velkém sále Domu kultury Šumperk. Vstupné v předprodeji zakoupíte za 300 Kč, v den akce lístek podraží o padesát korun.

SOUTĚŽ Pokud máte zájem získat zdarma vstupenky, zatelefonujte si o ně ve středu 14. listopadu. Soutěžní otázku najdete v týdeníku Moravský sever, který je součástí úterního Šumperského a jesenického deníku, od středy se dá týdeník koupit i samostatně s vloženým televizním magazínem.

Doris pozvala plastického chirurga

Šumperk – Vzácného hosta bude mít další díl setkání se zajímavými osobnostmi ze společenského života Via luci, které pořádá šumperské volnočasové centrum Doris. Ve čtvrtek 23. listopadu přijel pozvání primář oddělení Plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc Bohumil Zálešák. Šestapadesátiletý lékař, který působil i v Šumperku, získal v roce 1998 atestaci z plastické chirurgie, o tři roky nastoupil do fakultní nemocnice, kde pracuje dodnes. Kvůli velkému zájmu pořadatelé přemístili besedu z vily Doris do nedalekého G-klubu. Beseda začíná v 18.30 hodin. (zak)

Malíř se vrací do Šumperku

Šumperk – Ve výstavní síni šumperského vlastivědného muzea se ve čtvrtek 23. listopadu otevře výstava kreslíře, grafika, kurátora a designéra Vladimiro Miszaka. Ten žije dlouhá léta v severomořském přístavním městě Bremerhaven. Narodil se však v Argentině a studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. „Část jeho života je nezapomenutelně spojena se Šumperkem, kde v letech 1967–1968 působil v muzeu. Věnoval se i vlastní tvorbě. Po roce 1969 odešel do emigrace, usadil se v Německu. Řídí ateliér zaměřený na průmyslový a interiérový design,“ uvedla mluvčí šumperského muzea Eva Šebestíková. Před dvěma lety Miszak začal provozovat uměleckou galerii. Na sklonku roku 2017 se téměř po půlstoletí vrací výstavou svých kreseb, grafik a maleb do šumperského muzea. Vernisáž začíná v 17 hodin, výstava potrvá do 28. ledna. (zak)

Malíř se rozloučí dernisáží

Šumperk – Na rozloučení s výstavou Poetika postřelmovského výtvarníka Jaroslava Mináře zve Eagle Gallery v Šumperku. Dernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu v 19 hodin za autorovy osobní účasti. Návštěvníci si budu moci a místě některá díla zakoupit, hrát bude duo Tomáš Wurst a Josef Macek, pořadatelé také připravují ochutnávku mladých vín. (zak)

Na radnici budou tvořit děti i dospělí

Štíty - Děti i dospělí jsou zváni na kreativní odpoledne, které pořádá město a farnost Štíty. Vánoční tvoření se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 16 hodin v malá zasedačce štítecké radnice. Zájemci budou tvořit z papíru, vosku a zdobit vánoční perníčky. Příspěvek na materiál je 30 korun. (zak)

Krobotův nový film uvidí Zábřežani v předpremiéře

Zábřeh - Druhý filmový počin režiséra Miroslava Krobota s názvem Kvarteto, který vstoupí do českých kin 30. listopadu, budou mít Zábřežané šanci zhlédnout o týden dříve, v pátek 24. listopadu při exkluzivní předpremiéře v kině Retro.

Komedii o hledání štěstí v generaci dnešních třicátníků přijede do zábřežského biografu osobně představit nejen režisér Miroslav Krobot spolu se scenáristou Lubomírem Smékalem, ale také známé herecké tváře – Barbora Poláková, Jaroslav Plesl a Lenka Krobotová.

„Diváci se mohou těšit nejen na samotný film, ale především na setkání s jeho tvůrci a netradiční pojetí předpremiéry v odlehčeném duchu,“ zve vedoucí kina Věra Smrčková.

Filmový příběh se točí kolem čtveřice hudebníků, kteří se připravují na koncert svého kvarteta, a ačkoliv jsou rozdílných povah, spojuje je láska k hudbě a touha po štěstí. Scénář k filmu napsal Miroslav Krobot společně s olomouckým psychologem a bývalým spolužákem ze zábřežského gymnázia Lubomírem Smékalem. Dvojice už spolupracovala na snímku Díra u Hanušovic.

„Podle našeho data narození by se dalo čekat, že se budeme zabývat bilančními tématy. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsali scénář o vztazích třicátníků," řekl Krobot, který svůj druhý film natáčel v kulisách historické Olomouce.

Návštěvníky zábřežské předpremiéry, která má začátek v 18.30, čeká nejen skvělý filmový zážitek, ale po filmu i beseda s jeho tvůrci a na závěr jam session spojený s lehkým občerstvením včetně hanušovického pivního moku zdarma. (zak)

Zjistí, jak se žilo bez televize

Zábřeh - V zimních měsících na návštěvníky zábřežského muzea čeká interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, která bude pojednávat o domácí výrobě na venkově v minulosti. Expozice se otevře v pátek 24. listopadu a zájemci si ji budou moci prohlédnout do 25. února.

„Na výstavě Za zimních večerů v chalupách se návštěvníci dozvědí, ale také si prakticky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě v dobách, kdy neznali televizi ani počítače. Zjistí také, jaké zvyky a tradice se dodržovaly v povánočním období až do masopustu,“ uvedla mluvčí muzea Eva Šebestíková. Zájemci si budou moci vyzkoušet i masopustní masky, draní peří, obšívání knoflíku, šití polštářku, výrobu šindelů, výrobu škrabošky, na modelu tkalcovského stavu výrobu plátna i jednoduché tkaní na rámech. (zak)

Snow film fest míří do Javorníku

Javorník - Celovečerní pásmo špičkových filmů zachycujících překrásné přírodní scenérie, ale i obdivuhodné sportovní výkony nabídne festival outdoorových filmů Snow film fest, který se uskuteční v pátek 24. listopadu od 18 hodin v novém sále kulturního domu v Javorníku.

Příznivci zimních sportů a adrenalinu se mohou těšit na filmy, které byly oceněny na prestižních světových festivalech, ale i na lákavé snímky pocházející z české kotliny. Vstupné je 60 korun, děti do 15 let zdarma. (zak)

Cestovatel zavede na slovenské hory

Šumperk – Besedu s místním cestovatelem a dobrodruhem Ivo Müllerem připravuje šumperské knihovna v ulici 17. listopadu. Virtuální exkurze po vrcholech slovenských hor je na programu knihovny v pátek 24. listopadu od 18.30 hodin. Vstupné je dobrovolné. (zak)

Výstava představí potomky Adolfa Kašpara

Loštice - V letošním roce si připomínáme 140. výročí narození malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Z propojení profesí a zálib jeho potomků vznikla výstava uspořádaná v Památníku v Lošticích. Ta se otevře v sobotu 25. listopadu ve 14 hodin. Návštěvníci uvidí vláčky a mašinky ze soukromé sbírky Miroslava Horníka, vnuka Adolfa Kašpara, který se sběratelství věnuje mnoho let. Výstavu doplňují barevné i černobílé fotografie Pavla, Petra a Jana Horníkových, vnuka a pravnuků Adolfa Kašpara, kteří se fotografování věnují profesionálně. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 4. února. (zak)

Ze zámeckého rybníku vyloví ryby

Bludov – Obec Bludov zve na výlov zámeckého rybníku, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 10 hodin. Zájemci si na místě budou moci zakoupit ryby za výhodnou cenu. (zak)

Rozsvítí strom a promítnou pohádky

Zlaté Hory – Netradiční spojení – rozsvícení vánočního stromu a promítání pod širým nebem připravuje na neděli 26. listopadu město Zlaté Hory. Akce začíná v 17.30 v proluce na náměstí. Rozsvícení stromu budou doprovázet žáci místní základní umělecké školy. Poté bude následovat venkovní promítání pásma krátkých pohádek Hvězda betlémská. Bohaté občerstvení je zajištěno. (zak)

O zábavu se postarají skvělí herci

Jeseník – Pražští herci Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer přivezou do Jeseníku komedii s detektivní zápletkou Ani za milion! Inscenace je součástí předplatného Divadla Petra Bezruče, zájemci si však mohou dokoupit lístky na volná místa. Herci přijedou pobavit publikum v neděli 26. listopadu, opona se zvedne v 17 hodin. Vstupné je 290 korun. (zak)

V Javorníku se rozzáří strom

Javorník – Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu připravuje město Javorník na neděli 26. listopadu. Od 11 hodin bude zahájen na náměstí stánkový prodej, v 16 hodin zahraje skupina Morava, o hodinu později bude rozsvícen vánoční strom za doprovodu žesťových nástrojů žáků ZUŠ Javorník, vystoupí i Divadélko malé Bo. (zak)

Děti zvou na veselou pohádku

Šumperk – Na veselé představení na motivy známé české pohádky o chytrých kůzlátkách a vlkovi,

kterému se přes veškerou snahu nepodařilo kůzlátka přechytračit, jsou zváni děti a jejich rodiče v neděli 26. listopadu od 10 hodin do Domu kultury v Šumperku. Na představení Když jde kůzle otevřít, které nastudovalo Hravé Divadlo, je vstupné 70 korun. (zak)

Kostel rození alternativní hudba

Bludov – Dobročinný koncert se skupinou Toque de Silencio se koná v neděli 26. listopadu v kostele sv. Jiří v Bludově. Skupina hraje muziku s prvky etno, folku, jazzu, v některých skladbách jsou i spirituální, meditační či španělské lidové prvky, a taky hudba židovská v kombinaci s populární současnou hudbou. Koncert začíná v 17 hodin, dobrovolné vstupné bude věnováno na dobročinné účely. (zak)

Vystaví africké betlémy

Jeseník - S příchodem adventu a vánočních svátků se v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku opět rozhostí sváteční nálada. Vánoční výstava představí unikátní africké a jihoamerické betlémy ze sbírky Jaromíra Tlustého z Chotěšova na Litoměřicku. Vernisáž výstavy se koná v úterý 28. listopadu v 18 hodin a potrvá do 7. ledna. (zak)