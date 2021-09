„Udivilo mě, podle jakých kritérií na ministerstvu vybírají. Pokud obec dělá kanalizaci, cesty se normálním způsobem z rozpočtu obce opravit nedají. Příští rok budeme žádat o peníze znovu. Jeden milion to neřeší, náklady jsme spočítali na čtyři miliony korun,“ dodal starosta Vytřísal.

„Budeme pokračovat od hospody ke školce. Dnes je silnice ohraničená obrubníky, trochu se zúžila a v současné zatáčce není pořádně vidět do protisměru. Proto necháme částečně odstranit břeh, abychom zajistili zpřehlednění celé zatáčky. Chceme, aby byl průjezd obcí bezpečný a aby každý viděl, když jede do protisměru auto,“ řekl starosta Kamenné Josef Vytřísal.

S opravou hlavní silnice začala stavební firma letos na jaře a rekonstrukci vzala od podlahy, respektive od podkladních vrstev. Ty byly místy odfrézovány do hloubky až čtyřiceti centimetrů. Nová komunikace díky tomu snese vyšší zatížení a vydrží déle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.