Loni proto město umístilo na silnici do kamenolomu kamery, za finančního přispění těžařů bude na ulici Ke Koupališti umístěn radar. Letos v lednu město podalo žádost o dotaci na pořízení dvou stanic na měření prašnosti. Schválilo také měření hluku z dopravy na náměstí Míru. Chce tak zjistit, zda jsou již nyní překračovány hlukové limity.

Podle těžební společnosti je produkce 500 tisíc tun maximální možnou a neznamená, že by jí kamenolom dosahoval každý rok.

Radnice také nesouhlasí s pokácením další části městského lesa, které by rozšíření těžby vyvolalo. Porosty v okolí Loštic v minulých letech silně zasáhla kůrovcová kalamita.

Město s takovým navýšením těžby nesouhlasí. „Chápeme, že kámen je strategickou surovinou pro dopravní stavby. Snahou vedení města jeho není těžbu zastavit a kamenolom uzavřít. Naším zájmem je zachovat těžbu kamene v ročním objemu schváleném v roce 2011. V případě, že by mělo dojít k další těžbě v rámci dobývacího prostoru na pozemcích města, pak za podmínek, s nimiž bude město připraveno souhlasit,“ řekla starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová na zasedání zastupitelstva, které bylo k této věci svoláno v pondělí 29. dubna.

Těžaři jsou podle svého vyjádření připraveni s městem jednat. Vyjednávat a uzavřít smlouvu s firmou chce i samo město. Zastupitelé schválili, že město bude požadovat například povinné zaplachtování nákladu, zprovoznění mycí vany pro vozidla opouštějící kamenolom, kropení, čištění krajnic a případně opravu komunikací vedoucích k lomu.

Zásadním problémem je, že všechny nákladní vozy z lomu a do něj musí jet přes město včetně jeho historického centra. Jiná cesta do lomu nevede. Mezi podmínkami pro vyjednávání je též zvážení studie proveditelnosti objízdné trasy po hranici katastru města, která by ústila na krajskou silnici mezi Lošticemi a Palonínem.

Podle místních se o alternativní cestě z lomu jednalo už před padesáti lety, ale nikdo záměr nedokončil. Překážkou by mohlo být velké převýšení nebo nutnost dostat se přes řadu soukromých pozemků. „Není to určitě tak, že by za dva roky vznikla nová cesta,“ poznamenala starostka.

S novou cestou by se navíc pravděpodobně zvýšil tlak na co nejvyšší využití ložiska, to znamená na intenzivní a dlouhodobou těžbu.

Stavbaři v Česku už delší dobu upozorňují na docházející dostupné zásoby kameniva a štěrkopísku. Celkové geologické zásoby čítají 2,5 miliardy kubických metrů, jenže z tohoto množství má povolenou těžbu jen 21 procent.

„Rezerva existuje, ale je velmi komplikovaný proces otevírání nových lomů. Od roku 1989 nebyl otevřen žádný nový lom. Pořád se jede z toho, co už bylo známo a otevřeno už předtím, jen se zásoby doplňují, takže se dobývací prostor rozšiřuje,“ řekl v podcastu Zdopravy šéf České geologické služby Zdeněk Venera.

Podle jeho slov je tato situace zapříčiněna odporem místního obyvatelstva i celkovým naladěním společnosti proti těžbě. „Všichni by rádi rozvoj infrastruktury, nejen lineárních staveb, ale mluví se o gigafactory, malých modulárních reaktorech. To všechno jsou obrovské stavby, které vyžadují velké množství stavebního materiálu. Bude třeba zajistit rozšíření těžitelné kapacity, kterou máme,“ dodal.